Αποβλήθηκε στο ντεμπούτο του, με δέκα από νωρίς η Ομόνοια!

Ντεμπούτο με αποβολή για τον Νοϊκ Νεγκό!

Μόλις στο 34ο λεπτό τoυ πρώτου επίσημου αγώνα της Ομόνοιας στη σεζόν, με την Καϊράτ στο ΓΣΠ για τον β΄ γύρο του Champions League, ο νεοφερμένος Ούγγρος αμυντικός είδε την κόκκινη κάρτα του Πορτογάλου ρεφ Γκουστάβο Κορέα.

Στον Νεγκό αρχικώς δόθηκε κίτρινη κάρτα για ένα σκληρό φάουλ σε αντίπαλο ποδοσφιαριστή ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο διαιτητής πήγε στο on-field review, κατόπιν κλήσης του από τον συμπατριώτη του VAR, Αντρέ Νάρκισο. Μετά την εξέταση της φάσης ο Κορέα άλλαξε την απόφασή του δείχνοντας κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας, η οποία θα αγωνιστεί για περίπου μία ώρα με παίκτη λιγότερο.

Σημειώνεται πως ο Μπεργκ πέρασε στον αγώνα τον Σίμιτς, με τον Τάνκοβιτς να την «πληρώνει» και να περνάει εκτός. Η αποβολή ήρθε με το σκορ στο 1-0 για το τριφύλλι.