Αποβλήθηκε στο ντεμπούτο του, με δέκα από νωρίς η Ομόνοια!
ΓΗΠΕΔΟ
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Άσχημη εξέλιξη για το τριφύλλι
Ντεμπούτο με αποβολή για τον Νοϊκ Νεγκό!
Μόλις στο 34ο λεπτό τoυ πρώτου επίσημου αγώνα της Ομόνοιας στη σεζόν, με την Καϊράτ στο ΓΣΠ για τον β΄ γύρο του Champions League, ο νεοφερμένος Ούγγρος αμυντικός είδε την κόκκινη κάρτα του Πορτογάλου ρεφ Γκουστάβο Κορέα.
Στον Νεγκό αρχικώς δόθηκε κίτρινη κάρτα για ένα σκληρό φάουλ σε αντίπαλο ποδοσφιαριστή ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο διαιτητής πήγε στο on-field review, κατόπιν κλήσης του από τον συμπατριώτη του VAR, Αντρέ Νάρκισο. Μετά την εξέταση της φάσης ο Κορέα άλλαξε την απόφασή του δείχνοντας κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας, η οποία θα αγωνιστεί για περίπου μία ώρα με παίκτη λιγότερο.
Σημειώνεται πως ο Μπεργκ πέρασε στον αγώνα τον Σίμιτς, με τον Τάνκοβιτς να την «πληρώνει» και να περνάει εκτός. Η αποβολή ήρθε με το σκορ στο 1-0 για το τριφύλλι.