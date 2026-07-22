Φουλ κυπριακό το πρώτο!

Κυπριακό κατά... 100% ήταν το πρώτο επίσημο γκολ της Ομόνοιας για τη σεζόν 2026/27!

Ανδρέου και Κακουλλής ήταν οι πρωταγωνιστές στο τέρμα με το οποίο το τριφύλλι άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό του αγώνα με την Καϊράτ στο ΓΣΠ για τον β΄ προκριματικό γύρο του Champions League.

Μετά από κλέψιμο του Κύπριου επιθετικού και λάθος του Μαρτίνοβιτς που απέτυχε να διώξει, η μπάλα κατέληξε στον νεαρό χαφ ο οποίος σούταρε εύστοχα για το 1-0 της Ομόνοιας εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών από τις καταπράσινες εξέδρες.