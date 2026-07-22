Πρώτο δείγμα... νικηφόρο

Nικηφόρο ήταν το πρώτο φιλικό της ΑΕΛ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, καθώς επικράτησε με 2-1 της Καρμιώτισσας, σε αγώνα που έγινε στο προπονητικό κέντρο του Άρη. Το νικητήριο τέρμα επιτεύχθηκε στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς το πρώτο μέρος του παιχνιδιού έληξε ισόπαλο 1-1.

Ο τεχνικός των γαλαζοκιτρίνων, Ούγκο Μαρτίνς δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι τους Ντένσγουιλ, Αλμέιδα, Καρώ και Παρούτη. Οι τρεις πρώτοι ήταν εκτός αποστολής, κάνοντας ατομικό πρόγραμμα μιας και ήταν οι τελευταίοι που αποκτήθηκαν και χρειάζονται χρόνο, ενώ ο τελευταίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, έχοντας διάστρεμμα στο γόνατο.