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Φιλικό ξεμούδιασμα με τριάρα για τον ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Φιλικό ξεμούδιασμα με τριάρα για τον ΑΠΟΕΛ

Οι γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν στον Αρχάγγελο τον Ολυμπιακό

Με νίκη 3-0 του ΑΠΟΕΛ επί του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε το φιλικό στον Αρχάγγελο.

Για τις δυο ομάδες ήταν το πρώτο τεστ ενόψει της νέας σεζόν και περισσότερο για ξεμούδιασμα μετά τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας.

Σκόρερ για το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν τρίτα μέλη της... παλιοσειράς και συγκεκριμένα οι Ντάλσιο, Λαΐφης και Μαρκίνιος.

Από εδώ και πέρα, ο ΑΠΟΕΛ το Σάββατο θα αναχωρήσει για την Ολλανδία όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό μέρος της προετοιμασίας της ομάδας.

Από την άλλη, οι μαυροπράσινοι οι οποίοι κάνουν προπονήσεις στην Κυπερούντα, θα δώσουν άλλο ένα φιλικό εντός του μήνα και συγκεκριμένα στις 25 Ιουλίου με αντίπαλο την ΑΕΛ.

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