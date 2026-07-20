Μπήκε στην δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας ο Άρης

Στις προπονήσεις επέστρεψαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη καθώς την Κυριακή το πρόγραμμα περιλάμβανε αποθεραπεία μετά το φιλικό με την Λέγκια το περασμένο Σάββατο.

Αναλυτικά: Με το σημερινό πρόγραμμα, η προετοιμασία στην Πολωνία μπήκε ουσιαστικά στη δεύτερη βδομάδα η οποία περιλαμβάνει δυο φιλικά παιχνίδια την Τετάρτη και την Κυριακή.

Το πρωί οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στο γυμναστήριο χωρισμένοι σε δύο γκρουπ.

Το απόγευμα η προπόνηση που διήρκησε κάτι περισσότερο από μία ώρα, πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο. Μετά τις ασκήσεις ενεργοποίησης και το ζέσταμα, ακολούθησαν ασκήσεις με πάσες και κυκλοφορία της μπάλας και ρόντο. Έπειτα ακολούθησε παιχνίδι σε μικρούς χώρους και παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Το τελευταίο κομμάτι της προπόνησης αναλώθηκε στις στατικές φάσεις.

Αύριο Τρίτη το πρόγραμμα περιλαμβάνει διπλά προπόνηση πρωί και απόγευμα, ενώ την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο το δεύτερο φιλικό επί Πολωνικού εδάφους με αντίπαλο τη Hapoel Ra’ ananna.