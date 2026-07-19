Πλήγμα με Θεοδοσίου στον Άρη

Άτυχος ο νεαρός Κύπριος του Άρη ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με την Λέγκια Βαρσοβίας. Θα επιστρέψει άμεσα Κύπρο για να διαφανεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Η ενημέρωση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας»:

Το πρώτο φιλικό παιχνίδι στην Πολωνία κόντρα στη Λέγκια, έδωσε ένα αίσθημα ικανοποίησης στον Άρη, το οποίο κρίνεται σημαντικό και για την αυτοπεποίθηση κυρίως των νεαρών ποδοσφαιριστών, ασχέτως εάν πρόκειται για απλά ένα φιλικό παιχνίδι.

Ωστόσο, από τον αγώνα του Σαββάτου προέκυψε και ένα αρνητικό που αφορά στον τραυματισμό του Μιχάλη Θεοδοσίου. Ο νεαρός επιθετικός σε μια διεκδίκηση έπεσε στο έδαφος και αποχώρησε τραυματίας καθώς υπέστη εξάρθρωση ωμοπλάτης στο αριστερό χέρι. Το ιατρικό τιμ της ομάδας επανέφερε τον ώμο στη θέση του, αλλά αποφασίστηκε όπως ο ποδοσφαιριστής επιστρέψει αύριο στην Κύπρο για να υποβληθεί σε επιπρόσθετες εξετάσεις (MRI) να διαπιστωθεί με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος και να αποφασισθεί η αποθεραπεία που θα ακολουθηθεί.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο τερματοφύλακας της ομάδας μας Τάσος Πισιήας θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της περιόδου 2026-27.

Ο 19χρονος τερματοφύλακας που είναι διεθνής με την Κ19, βρίσκεται στην ομάδα μας τα τελευταία δύο χρόνια και στόχος της παραχώρησης του είναι η αποκόμιση εμπειριών μέσω του χρόνου συμμετοχής σε επίπεδο αντρών.

Όσον αφορά στην υπόλοιπη ομάδα, το πρόγραμμα της Κυριακής περιλάμβανε αποθεραπεία στο γυμναστήριο και ακολούθως παγοθεραπεία, πισίνα και Σάουνα. Από αύριο οι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν στις προπονήσεις μπαίνοντας στη δεύτερη βδομάδα προετοιμασίας στην Πολωνία.