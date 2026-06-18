Ανακοίνωσε Σιαχίντ Ελ Αλλάτσι για το άκρο της επίθεσης!

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον 22χρονο:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τη μεταγραφή του Chahid El Allachi από την ολλανδική De Graafschap.

Ο 22χρονος (γεννημένος την 1η Ιουνίου 2004) Ολλανδομαροκινός ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών, με τον Άρη να διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη έναν χρόνο.

Ο Chahid αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στο πρώτο μισό της σεζόν 2025-26 φόρεσε τη φανέλα της FC Den Bosch, καταγράφοντας 13 συμμετοχές και τρία γκολ. Τον Ιανουάριο του 2026 μεταγράφηκε στη De Graafschap, με την οποία πραγματοποίησε 17 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και δύο ασίστ.

Συνολικά, την αγωνιστική περίοδο 2025-26 κατέγραψε 30 συμμετοχές στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου.

Ο νεαρός ακραίος επιθετικός αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της PSV Eindhoven, αγωνιζόμενος μέχρι και την ομάδα Κ21 του συλλόγου. Από το 2023 έως το 2025 αγωνίστηκε στην ομάδα Κ21 της PEC Zwolle.

Σε διεθνές επίπεδο, έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ολλανδίας Κ15.

Καλωσορίζουμε τον Chahid El Allachi στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.