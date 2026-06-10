Μόνιμος κάτοικος Λεμεσού ο Παζέ – Η διάρκεια της συμφωνίας με τον Άρη

Άρεσε, πλήρωσε και τον κράτησε!

Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει πως εξάσκησε το δικαίωμα απόκτησης του Παζέ, ο οποίος βρέθηκε στην ομάδα της Λεμεσού τον Ιανουάριο με τη μορφή δανεισμού. Μάλιστα, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.

Αναλυτικά: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει ότι εξάσκησε το δικαίωμα απόκτησης του Γκουστάβο Παζέ από τη Vila Nova FC και ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο 21χρονος (γεννημένος στις 2 Φεβρουαρίου 2005) Παζέ εντάχθηκε στην ομάδα μας τον περασμένο Ιανουάριο με τη μορφή δανεισμού. Στους πέντε μήνες παρουσίας του έδειξε ότι διαθέτει τα προσόντα και τη διάθεση να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα.

Με τη φανέλα του Άρη κατέγραψε 17 συμμετοχές, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.

Με την προηγούμενη ομάδα του, τη Vila Nova FC, ο Γκουστάβο Παζέ κατέγραψε συνολικά 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας έξι γκολ και τέσσερις ασίστ.

Σε αναπτυξιακό επίπεδο, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός υπήρξε μέλος της Κ17 της Botafogo, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις ομάδες Κ20 των Bangu RJ, Barretos EC και Athletico. Τον Ιανουάριο του 2024 μεταγράφηκε στη Vila Nova FC και από τον Ιανουάριο του 2025 αποτελούσε μέλος της ανδρικής ομάδας του συλλόγου.

Ευχόμαστε στον Γκουστάβο Παζέ ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες με τη φανέλα του Άρη».