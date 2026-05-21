Παρελθόν από την Πόρτο ο Τιάγκο Σίλβα

Οι «δράκοι» γνωστοποίησαν το τέλος της κοινής τους πορείας μέσω ενός συγκινητικού βίντεο που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό.

Κατά τη δεύτερη θητεία του στην Πόρτο, ο 41χρονος αμυντικός πραγματοποίησε 14 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Liga Portugal.

FC Porto e Thiago Silva estão, agora, na história um do outro 💙♾



Felicidades, Monstro!🙌#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/B7I89UqKV7 — FC Porto (@FCPorto) May 21, 2026

