Ρόμπερτσον: «Νικούσαμε και ξέραμε ότι δεν παίζαμε καλά»

Λίγο προτού ρίξει τους τίτλους τέλους, ο Άντι Ρόμπερτσον ανοίχτηκε σε μια από τις πολύ σπάνιες φορές που το κάνει και αναφέρθηκε στη φετινή, κακή σεζόν της Λίβερπουλ, αλλά και το πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον και τους συμπαίκτες του να διαχειριστούν το τραγικό συμβάν του θανάτου του Ντιόγο Ζότα…

Μιλώντας σε εκπομπή με τον Ίαν Ράιτ, ο «Ρόμπο», εξιστόρησε τη διαδρομή του στο ποδόσφαιρο και όσα βίωσε στη Λίβερπουλ.

Δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του για τη φετινή, κακή σεζόν της ομάδας του Σλοτ και μάλιστα, τόνισε ότι: «Είχαμε πάρει νίκες στα 5 πρώτα ματς του πρωταθλήματος και παρ’ όλα αυτά, ξέραμε πολύ καλά ότι παίζαμε άσχημα…».

Φυσικά ,δεν γινόταν να μην αναφερθεί και στην τραγωδία που επηρέασε ολόκληρο τον οργανισμό από το περασμένο καλοκαίρι με τον θάνατο του Ντιόγο Ζότα σε τροχαίο…

«Ας μη γελιόμαστε, δεν είναι δικαιολογία, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Μετά τη φιέστα για το πρωτάθλημα, η αμέσως επόμενη φορά που βρεθήκαμε όλοι μαζί ήταν στο αεροπλάνο για να πάμε στην κηδεία του… Ήταν από τους πιο καλούς μας φίλους…» είπε.

