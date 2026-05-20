Τέλος ο Κοκόριν από τον Άρη!

Η ανακοίνωση του Άρη για το τελευταίο παιχνίδι του Αλεξάντερ Κοκόριν.

Ο Αλεξάντερ Κακόριν αποχαιρετά τον ΆρηΟ τελευταίος αγώνας της σεζόν απέναντι στην ΑΕΚ θα είναι το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του.Ο Αλεξάντερ εντάχθηκε στην ομάδα μας τη σεζόν της κατάκτησης του πρωταθλήματος και έγινε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, πετυχαίνοντας 13 γκολ — τα περισσότερα από οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή σε μία σεζόν από την αρχή της νέας εποχής του συλλόγου.Δικαίως μπορεί να θεωρεί το 2023 ως την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του: η πρώτη του σεζόν με πάνω από 10 γκολ, η κατάκτηση του πρωταθλήματος, το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του πρωταθλήματος από τον ΠΑΣΠ και, το φθινόπωρο, ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα: το πρώτο γκολ του Άρη σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης.Τη σεζόν 2025/26 πραγματοποίησε την 100ή του συμμετοχή με τον Άρη και ο επερχόμενος αγώνας θα αποτελέσει το τελευταίο κεφάλαιο μιας σπουδαίας τετραετούς πορείας.Σε ευχαριστούμε για όλα, Αλεξάντερ. Θα παραμείνεις για πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της 95χρονης ιστορίας μας