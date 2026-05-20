ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Άντερσον Κορέια: Ο αντιστάρ

Δέκα χρόνια στην Κύπρο θα συμπληρώσει ο Άντερσον Κορέια με την ολοκλήρωση του νέου συμβολαίου που υπέγραψε όντας ποδοσφαιριστής του Άρη.

Ο διεθνής ακραίος μπακ, επιβραβεύτηκε για την σταθερότητα στην απόδοσή του από τους διοικούντες του Άρη, έπειτα από μία σεζόν το τέλος της οποίας βρίσκει την ομάδα εκτός στόχων, με νέο συμβόλαιο.

Θα πρέπει να τον βρούμε κάπου και να τον ρωτήσουμε, εάν την σεζόν 2017-2018, όταν πρωτοήρθε στην Κύπρο για λογαριασμό της Νέας Σαλαμίνας, θα πετύγχαινε αυτά:

-91 συμμετοχές με την ομάδα της Αμμοχώστου, 7 γκολ και 12 ασίστ.

-158 συμμετοχές με την Ανόρθωση με 2 γκολ και 15 ασίστ.

-70 συμμετοχές με τον Άρη με 1 γκολ και 18 ασίστ.

-20 συμμετοχές με την φανέλα της Εθνικής Ομάδας.

Ο Άντερσον Κορέια αποτελεί μία κλασική περίπτωση αντιστάρ παίκτη ο οποίος ποτέ δεν αφήνει το κεφάλι του να σηκωθεί παραπάνω από το κανονικό, ακόμα κι όταν κοιτάζει τον ουρανό.

Ένας ποδοσφαιριστής που σχολιάστηκε απ΄όλους και σαν… άνθρωπος. Που κατάφερε με μόνο όπλο τη δουλειά και την ταπεινότητά του να κερδίσει μπόλικα… respect όχι μόνο από τις ομάδες που αγωνίστηκε αλλά και από τους αντιπάλους.

 

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣΑΝΟΡΘΩΣΗΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

