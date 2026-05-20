«Έδεσε» και τον Κορέια ο Άρης

Πήρε την… σκυτάλη από τον Νίκολιτς ο Κορέια.

Ο 35χρονος αποτέλεσε βασικό γρανάζι για τον Άρη και έτσι οι δύο πλευρές ανανέωσαν την συνεργασία τους και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με τον Άντερσον Κορέια για ακόμη ένα χρόνο.

Ο 35χρονος (06/05/91) εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Κύπρου αμυντικός, ήρθε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας μέχρι στιγμής 70 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην τρέχουσα σεζόν, ο Κορέια αγωνίστηκε σε 39 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ όσον αφορά στο πρωτάθλημα, ήταν με διαφορά ο ποδοσφαιριστής του Άρη με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, με περισσότερα από 2900 λεπτά σε 34 παιχνίδια.

Αγωνιζόμενος στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Κορέια μοίρασε συνολικά 11 ασίστ τη σεζόν 2025-26, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη της καριέρας του.

Ευχόμαστε στον Άντερσον Κορέια ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες με τη φανέλα του Άρη στο μέλλον».