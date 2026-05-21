ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Αλμέιδα υπέγραψε διετές συμβόλαιο στη Μοντερέι»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο Αλμέιδα υπέγραψε διετές συμβόλαιο στη Μοντερέι»

Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της συμφωνίας της Μοντερέι με τον 52χρονο προπονητή, Ματίας Αλμέιδα, που γυρνά στο Μεξικό έπειτα από οκτώ χρόνια

Στο Μεξικό έπειτα από οκτώ χρόνια επιστρέφει ο Ματίας Αλμέιδα. Πριν από λίγες ημέρες τα ΜΜΕ της χώρας αποκάλυψαν ότι η Μοντερέι έχει συμφωνήσει με τον 52χρονο προπονητή και την Πέμπτη (21/05) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μπήκε σε λεπτομέρειες του deal.

«Ο Ματίας Αλμέιδα υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο ως πρώτος προπονητής της Μοντερέι», ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος στο «X» και συμπλήρωσε: «Διετής η συμφωνία για τον Αλμέιδα στην Μοντερέι. Ακολουθούν οι ανακοινώσεις.

Ο Αλμέιδα επιστρέφει στο Μεξικό έπειτα από την κατάκτηση τεσσάρων τίτλων με την Τσίβας πριν εργαστεί στην ΑΕΚ και τη Σεβίλλη».

Ο Αλμέιδα ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τη Ρίβερ Πλέιτ (2011-12) και ακολούθησαν οι Μπάνφιλντ (2013-15), Τσίβας (2015-18), Έρθκουεϊκς (2019-22). Στην ΑΕΚ εργάστηκε από το 2022 έως το πέρυσι, κατακτώντας το νταμπλ και από το καλοκαίρι ως τον Μάρτιο ήταν στον πάγκο της Σεβίλλης.

Δείτε την ανάρτηση του Ρομάνο:

 

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επαναπατρισμός με ερυθρόλευκα για τον Γερολέμου

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Το Μαρόκο ανακοίνωσε 28άδα με Ελ Κααμπί ενόψει Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρελθόν από την Πόρτο ο Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρόμπερτσον: «Νικούσαμε και ξέραμε ότι δεν παίζαμε καλά»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Αλμέιδα υπέγραψε διετές συμβόλαιο στη Μοντερέι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα κλείσει δεκαετία!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η ελπίδα… πεθαίνει τελευταία για την Μπόρνμουθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Έδεσε» (και) τον Κουν ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αιχμές από τον Πογκμπά για τον Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φωτίου: «Από τις 17/2 μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί 4 εκ. ευρώ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η αποστολή της Εθνικής Γερμανίας για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΔΕΑΒ τιμωρεί την ΑΕΚ και κλείνει τις θύρες 21 και 23 της Allwyn Arena!

Ελλάδα

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Ποτέ δεν ξέρεις αν είναι πλεονέκτημα ότι παίζουμε στην Αθήνα - Θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ριζικές αλλαγές στον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Παρελθόν άλλοι δύο στην ΕΝΠ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη