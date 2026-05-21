«Ο Αλμέιδα υπέγραψε διετές συμβόλαιο στη Μοντερέι»

Στο Μεξικό έπειτα από οκτώ χρόνια επιστρέφει ο Ματίας Αλμέιδα. Πριν από λίγες ημέρες τα ΜΜΕ της χώρας αποκάλυψαν ότι η Μοντερέι έχει συμφωνήσει με τον 52χρονο προπονητή και την Πέμπτη (21/05) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μπήκε σε λεπτομέρειες του deal.

«Ο Ματίας Αλμέιδα υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο ως πρώτος προπονητής της Μοντερέι», ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος στο «X» και συμπλήρωσε: «Διετής η συμφωνία για τον Αλμέιδα στην Μοντερέι. Ακολουθούν οι ανακοινώσεις.

Ο Αλμέιδα επιστρέφει στο Μεξικό έπειτα από την κατάκτηση τεσσάρων τίτλων με την Τσίβας πριν εργαστεί στην ΑΕΚ και τη Σεβίλλη».

Ο Αλμέιδα ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τη Ρίβερ Πλέιτ (2011-12) και ακολούθησαν οι Μπάνφιλντ (2013-15), Τσίβας (2015-18), Έρθκουεϊκς (2019-22). Στην ΑΕΚ εργάστηκε από το 2022 έως το πέρυσι, κατακτώντας το νταμπλ και από το καλοκαίρι ως τον Μάρτιο ήταν στον πάγκο της Σεβίλλης.

