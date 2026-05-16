Απλά για... διασκέδαση

Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να υποστηρίξει ότι στον Άρη καίγονται αρκετά για το αποτέλεσμα του σημερινού (18:00) αγώνα στο στάδιο Αλφαμέγα, απέναντι στον Απόλλωνα, σαφώς και θα ψεύδεται. Η ομάδα της Λεμεσού είναι εντελώς αδιάφορη για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, νοουμένου ότι πλέον δεν υπάρχει ουσιαστικός στόχος για να κυνηγήσει, στο φινάλε της χρονιάς.

Περισσότερο... σαν διασκέδαση, ίσως και αγγαρεία για την «Ελαφρά Ταξιαρχία», οι ιθύνοντες της οποίας περισσότερο σκέφτονται τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο ρόστερ ενόψει της νέας χρονιάς, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη να είναι ανταγωνιστική και να επανέλθει σε θέσεις που προσφέρουν κάτι. Ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια περί προπονητή και παικτών, όμως, όπως τονίζουν στον Άρη, αυτά είναι θέματα που θα ξεκαθαριστούν μετά τη λήξη του πρωταθλήματος.

Ο Λιάσος Λουκά, κόντρα στον Απόλλωνα, τον οποίο ο Άρης νίκησε και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια της τρέχουσας σεζόν, δεν υπολογίζει στα πλάνα του σίγουρα τους Γιαγκό, Γκομίς και Θεοδοσίου. Υπενθυμίζεται ότι ο Άρης θα παίξει στην έδρα του τα τελευταία δυο παιχνίδια της περιόδου, καθώς μετά το σημερινό –στο οποίο είναι φιλοξενούμενος– θα υποδεχθεί στο στάδιο Αλφαμέγα την ερχόμενη Παρασκευή (22/05, 17:30) την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής.