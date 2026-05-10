Δύο αλλαγές στην ενδεκάδα του Άρη στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Το διπλό που θα τον κρατήσει ζωντανό στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης που ενδεχομένως προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, διεκδικεί ο Άρης στον εκτός έδρας αγώνα με την Πάφο για την 8η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο Λιάσος Λουκά προχώρησε σε δύο αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Συγκεκριμένα, Ακάμπα και Παζέ πήραν τις θέσεις των Μπαλόγκουν και Γκάουσταντ.

Η ενδεκάδα του Άρη: Βανά, Σανέ, Μπουράν, Ακάμπα, Κορέια, Νίκολιτς, Κάστανος, Χαραλάμπους, Παζέ, Μοντνόρ, Εφαγκέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Πισίας, Σωφρονίου, Καλούλου, Κοκόριν, Δημητρίου, Γκάουσταντ, Νεοκλέους, Μελάς, ΜακΚόσλαντ, Κακουλλή.