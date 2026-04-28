Θλίψη για τον άδικο χαμό του Άγγελου Κόμπου

Συλληπητήρια ανακοίνωση του Άρη για τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Κ-19

Με ανακοίνωση του ο Άρης, εκφράζει την θλίψη του για το χαμό του νεαρού Άγγελου Κόμπου, ο οποίος υπήρξε ποδοσφαιριστής των ακαδημιών του στο παρελθόν.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Καλό ταξίδι Άγγελε

Η οικογένεια του Άρη Λεμεσού εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό του Άγγελου Κόμπου, πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Κ-19 του συλλόγου μας.

Ο Άγγελος υπήρξε ένα παιδί με ήθος, πάθος για το ποδόσφαιρο και αφοσίωση στην ομάδα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Η απώλειά του μας γεμίζει όλους ανείπωτη θλίψη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους φίλους του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας είναι μαζί τους.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.»

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

