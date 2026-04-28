Θλίψη για τον άδικο χαμό του Άγγελου Κόμπου

Με ανακοίνωση του ο Άρης, εκφράζει την θλίψη του για το χαμό του νεαρού Άγγελου Κόμπου, ο οποίος υπήρξε ποδοσφαιριστής των ακαδημιών του στο παρελθόν.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Καλό ταξίδι Άγγελε

Η οικογένεια του Άρη Λεμεσού εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό του Άγγελου Κόμπου, πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Κ-19 του συλλόγου μας.

Ο Άγγελος υπήρξε ένα παιδί με ήθος, πάθος για το ποδόσφαιρο και αφοσίωση στην ομάδα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Η απώλειά του μας γεμίζει όλους ανείπωτη θλίψη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους φίλους του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας είναι μαζί τους.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.»