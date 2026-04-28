«Κρουζ Αζουλ και Ραγιάδος θέλουν τον Αλμέιδα, προτεραιότητά του είναι να βρει ομάδα στην Ευρώπη»

Την Τετάρτη (22/04), η Κρουζ Αζούλ αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 απέναντι στην Κουερετάρο, σε μια άκρως απογοητευτική ισοπαλία, όπου την ανάγκασε να τερματίσει 3η στο πρωτάθλημα Clausura στο Μεξικό.

Το αποτέλεσμα αυτό έφερε την ομάδα στα εννέα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη και, ως συνέπεια, οδήγησε στην απόφαση να απομακρυνθεί ο Αργεντινός προπονητής Νίκολας Λαρκαμόν. Παρότι, ο σύλλογος, όπως αναφέρει η μεξικανική έκδοση της «Marca», έχει προσλάβει τον Ζοέλ Χουικούι ως υπερησιακό, όμως ο μεγάλος της στόχος είναι ο Ματίας Αλμέιδα.

Πόσο κοντά βρίσκεται στην επιστροφή του στο Μεξικό ο Αλμέιδα;

Ο τεχνικός διευθυντής της Κρουζ Αζούλ, Ιβάν Αλόνσο, αναζητεί τον προπονητή που θα αναλάβει τα ηνία μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον άλλοτε τεχνικό της ΑΕΚ να βρίσκεται πολύ ψηλά στην λίστα του συλλόγου, δεδομένης και του... ονόματος που έχει χτίσει εκεί ο Αργεντινός προπονητής.

O δημοσιογράφος, Μάρκο Καντσίνο επιβεβαίωσε στο Μέσο ότι η ομάδα έχει μιλήσει ήδη στον Αλμέιδα, όμως η υπόθεση είναι αρκετά πιο... σύνθετη από τι φαίνεται. Λέγεται ότι ο Αλμέιδα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, περιμένει ακόμη μια νέα ευκαιρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, φέρεται να βρίσκεται σε αναμονή και για πρόταση από την Moντερέι, καθώς στον σύλλογο αναμένονται αλλαγές στο πόστο του αθλητικού διευθυντή, με την επικείμενη αποχώρηση του Χοσέ Αντόνιο Νοριέγκα και την πιθανή έλευση του Ολλανδού Ντένις τε Κλόεζε στη θέση του.

Μένει να δούμε αν ο «Πελάδο» θα καταφέρει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην «γηραιά ήπειρο» ή αν θα επιστρέψει στην χώρα της Βόρειας Αμερικής, όπου λατρεύτηκε ως προπονητής της Τσίβας.

