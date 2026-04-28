Σάρι για Μανδά: «Στεναχωρήθηκα όταν έφυγε γιατί είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας»

Ο Μαουρίτσιο Σάρι μιλώντας στη συνέντευξη τύπου, πριν το παιχνίδι της Λάτσιο με την Ουντινέζε, αναφέρθηκε στην πώληση του Χρήστου Μανδά, τονίζοντας ότι δεν την ενέκρινε

Με ήρωα τον Εντουάρντο Μότα, η Λάτσιο πανηγύρισε πρόκριση επί της Αταλάντα στον τελικό Κυπέλλου Ιταλίας, στη διαδικασία των πέναλτι και θα διεκδικήσει απεάντι στην Ίντερ, το τρόπαιο.

Παρά την εξαιρετική παρουσία του Μότα, ο προπονητής της Λάτσιο, Μαουρίτσιο Σάρι, δεν ξεχνάει τον Χρήστο Μανδά και μιλώντας μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού με την Ουντινέζε, αναφέρθηκε στην περίπτωση του, τονίζοντας ότι δεν ήταν σύμφωνος με την πώλησή του στην Μπόρνμουθ, τον περασμένο Ιανουάριο.

Όταν πουλήθηκε ο Μανδάς δεν ήμουν χαρούμενος, είχαμε μέχρι τότε δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Ήμασταν αρκετά τυχεροί που βρήκαμε αυτό το παιδί που είναι πολύ υψηλού επιππέδου, τον Μότα, ο οποίος τα πηγαίνει καλά.

Ελπίζω να παραμείνει προσγειωμένος γιατί δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένος τερματοφύλακας. Πρέπει να βελτιώσει σημαντικά δύο με τρεις πτυχές του παιχνιδιού του, παρόλα αυτά έχει σημαντικά προσόντα». Aνέφερε χαρακτηριστικά ο Σάρι.

