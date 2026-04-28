Ανακοίνωσε προπώληση ο Άρης - Τι συμβαίνει με Ομονοιάτες και νότια κερκίδα

Την προπώληση των εισιτήριων για τον αγώνα με την Ομόνοια ανακοίνωσε ο Άρης, ενόψει του αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου (02/05, 19:00). Όπως αναφέρεται, όσοι φίλοι της ομάδας θα πάρουν θέση στην Νότια κερκίδα το εισιτήριο κοστολογείται στα 17 ευρώ για ενήλικες, 12 το μαθητικό και πέντε το παιδικό.

Πάντως, η πιο πάνω εξέλιξη, δεν διαφοροποιεί τα δεδομένα όσον αφορά την προσπάθεια των πρασίνων της Λευκωσίας για εξασφάλιση περαιτέρω εισιτηρίων πέραν αυτών που αναλογούν στους οπαδούς τους.

Από την Ομόνοια γίνεται προσπάθεια για να ικανοποιηθεί περισσότερος κόσμος για να δει από τις κερκίδες το γήπεδο, στον αγώνα που μπορεί να κρίνει και βαθμολογικά τον τίτλο.

Υπάρχει επικοινωνία με την ομάδα της Λεμεσού, αλλά και με τον Άρη και την Αστυνομία για να βρεθεί μία λύση, ώστε να παραχωρηθεί κάποιος χώρος στην Νότια – όχι ολόκληρη η κερκίδα.

Θυμίζουμε ότι για τις άλλες τρεις κερκίδες ήδη ανακοινώθηκε sold out.