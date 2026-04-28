Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει τον... Bραζιλιάνο Χάαλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Ντελ, έναν 17χρονο Βραζιλιάνο φορ που καταγράφει αποδόσεις... Χάαλαντ. Τι ρόλο θα παίξει η Χιρόνα;

Το City Football Group, που διαχειρίζεται τη Μάντσεστερ Σίτι, φέρεται να εξετάζει την απόκτηση του Ντελ, κατά κόσμον Ουέντεσον Βαντερλέι Σάντος ντε Μέλο, ενός 17χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού ύψους 1,77 μ., ο οποίος είναι γνωστός με το παρατσούκλι «ο Χάαλαντ του Σερτάο», αναφορά σε μια περιοχή της φτωχής βορειοανατολικής Βραζιλίας.

Πρόκειται για έναν νεαρό παίκτη που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον λόγω του σωματότυπου και του στιλ παιχνιδιού του, με το γκρουπ των Αράβων να συνεχίζει τη στρατηγική επένδυσης σε ανερχόμενα ταλέντα από τη Νότια Αμερική.

 

Το σχέδιο της CFG είναι να εντάξει τον 17χρονο σε έναν από τους ευρωπαϊκούς συλλόγους του δικτύου της, ώστε να συνεχίσει την ανάπτυξή του, με τελικό στόχο την απόκτησή του από την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι ένας δανεισμός στη Xιρόνα στην La Liga, στη Τρουά αν πάρει την άνοδο στην Ligue 1 ή μια θητεία στην Λόμελ στο Βέλγιο.

Ο Ντελ, που έχει ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ, έχει εντυπωσιάσει τον όμιλο με τις εμφανίσεις του. Η αγωνιστική του εκτόξευση ήρθε με τα πέντε γκολ που σημείωσε στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, ενώ έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει και με την πρώτη ομάδα της Μπάια, όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα, με απολογισμό τέσσερα γκολ σε εννέα συμμετοχές.

«Ο Ντελ είναι μόλις 17 ετών, αλλά είναι ένας πολύ εργατικός νεαρός. Έτσι είναι η ζωή έχει να κάνει με αποφάσεις. Όλοι έχουμε έναν τακτικό ρόλο στο γήπεδο. Ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Είναι παίκτης που δείχνει την απαραίτητη φυσική ένταση για να αγωνιστεί. Ευέλικτος ποδοσφαιριστής. Και αν έρθει κι άλλος επιθετικός, θα συνεχίσει να παίζει γιατί το αξίζει. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν», δήλωσε ο Ροτζέριο Σένι, ο πρώην τερματοφύλακας και νυν προπονητής του συλλόγου.

