Συνάντηση κορυφής στον ΠΑΟΚ: Τα λένε Σαββίδης και Λουτσέσκου!

Με το βλέμμα στο μέλλον ο ΠΑΟΚ. Η σεζόν δεν έχει τελειώσει για τον «δικέφαλο του Βορρά», αλλά με το φίνις που κάνει είναι μέχρι ενός σημείου αναγκασμένος να εντείνει τις προσπάθειές του για το χτίσιμο ενόψει της επόμενης.

Ο ΠΑΟΚ ήθελε να γιορτάσει τα 100 χρόνια με νταμπλ, αλλά δεν τα κατάφερε. Το πρωτάθλημα έχει χαθεί ουσιαστικά, ενώ η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου απώλεσε και το Κύπελλο Betsson με την ήττα με 3-2 στην παράταση από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιβάν Σαββίδης και ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα τα πουν για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ. Η συνάντηση θα γίνει στο Porto Carras στη Χαλκιδική, όπου είναι ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, ενώ πιθανόν στο ραντεβού να δώσουν το «παρών» Γιώργος και Νίκος Σαββίδης.

Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, αλλά και ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών του θα κάνουν αποτίμηση της σεζόν, που δεν πήγε όπως τη σχεδίαζαν, με στόχο να εξηγήσουν τι δεν πήγε καλά. Παράλληλα, θα καταστρώσουν το πλάνο τους ώστε να επανέλθει στις επιτυχίες ο «δικέφαλος του Βορρά».

