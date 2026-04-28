Ιστορικός Θρίαμβος στο Ηράκλειο – Ο Μενέλαος Ευσταθίου κατακτά τον πρώτο του επαγγελματικό τίτλο!

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου (ΟΑΚ) εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον Μενέλαο Ευσταθίου για την κατάκτηση του πρώτου επαγγελματικού τίτλου της καριέρας του στο Μονό, στο διεθνές τουρνουά κατηγορίας Μ15 που διεξήχθη στο Ηράκλειο από τις 20 έως τις 26 Απριλίου.

Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία για τον 27χρονο Κύπριο πρωταθλητή, ο οποίος επιβεβαίωσε την ανοδική του πορεία και αναμένεται να ξεπεράσει την κορυφαία μέχρι σήμερα θέση του (Νο. 771) στην παγκόσμια κατάταξη. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Ευσταθίου έφτασε μέχρι τον τελικό χωρίς να χάσει σετ, πετυχαίνοντας τέσσερις συνεχόμενες «καθαρές» νίκες, πριν ολοκληρώσει τον θρίαμβο του με ανατροπή στον τελικό.

Η πορεία του προς τον τίτλο:

1ος Γύρος: Μ. Ευσταθίου vs Stephanos Schinas (GRE) 2-0 (6-1, 6-1)

2ος Γύρος: Μ. Ευσταθίου vs Alex Jones (USA) 2-0 (6-3, 6-3)

Προημιτελικός: Μ. Ευσταθίου vs Benjamin Pietri (FRA) 2-0 (6-2, 7-5)

Ημιτελικός: Μ. Ευσταθίου vs Jeremy Gschwendtner (GBR) 2-0 (6-0, 6-2)

Τελικός: Μ. Ευσταθίου vs Nikita Mashtakov (UKR) 2-1 (2-6, 6-3, 6-2)

Στον τελικό, παρά την απώλεια του πρώτου σετ, ο Ευσταθίου έδειξε σπουδαία ψυχικά αποθέματα και αγωνιστική ποιότητα, ανατρέποντας το σκορ και κατακτώντας επάξια τον τίτλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωτάθλημα διεξήχθη σε σκληρή επιφάνεια (Ηard), στην οποία ο Μενέλαος Ευσταθίου διαχρονικά αποδίδει καλύτερα.

Η ΟΑΚ συγχαίρει θερμά τον Μενέλαο Ευσταθίου για αυτή τη σπουδαία διάκριση, η οποία αποτελεί τον πρώτο του τίτλο σε επαγγελματικό επίπεδο και μια σημαντική στιγμή για το κυπριακό τένις. Η επιτυχία του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά αθλητών και επιβεβαιώνει τη συνεχή πρόοδο του αθλήματος στην Κύπρο.

Του ευχόμαστε κάθε συνέχεια στην ανοδική του πορεία και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

