Ιστορικός Θρίαμβος στο Ηράκλειο – Ο Μενέλαος Ευσταθίου κατακτά τον πρώτο του επαγγελματικό τίτλο!

Εντυπωσιακή πορεία χωρίς χαμένο σετ μέχρι τον τελικό και μεγάλη ανατροπή για την κορυφή στο τουρνουά Μ15

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου (ΟΑΚ) εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον Μενέλαο Ευσταθίου για την κατάκτηση του πρώτου επαγγελματικού τίτλου της καριέρας του στο Μονό, στο διεθνές τουρνουά κατηγορίας Μ15 που διεξήχθη στο Ηράκλειο από τις 20 έως τις 26 Απριλίου.

Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία για τον 27χρονο Κύπριο πρωταθλητή, ο οποίος επιβεβαίωσε την ανοδική του πορεία και αναμένεται να ξεπεράσει την κορυφαία μέχρι σήμερα θέση του (Νο. 771) στην παγκόσμια κατάταξη. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Ευσταθίου έφτασε μέχρι τον τελικό χωρίς να χάσει σετ, πετυχαίνοντας τέσσερις συνεχόμενες «καθαρές» νίκες, πριν ολοκληρώσει τον θρίαμβο του με ανατροπή στον τελικό.

Η πορεία του προς τον τίτλο:

1ος Γύρος: Μ. Ευσταθίου vs Stephanos Schinas (GRE) 2-0 (6-1, 6-1)

2ος Γύρος: Μ. Ευσταθίου vs Alex Jones (USA) 2-0 (6-3, 6-3)

Προημιτελικός: Μ. Ευσταθίου vs Benjamin Pietri (FRA) 2-0 (6-2, 7-5)

Ημιτελικός: Μ. Ευσταθίου vs Jeremy Gschwendtner (GBR) 2-0 (6-0, 6-2)

Τελικός: Μ. Ευσταθίου vs Nikita Mashtakov (UKR) 2-1 (2-6, 6-3, 6-2)

Στον τελικό, παρά την απώλεια του πρώτου σετ, ο Ευσταθίου έδειξε σπουδαία ψυχικά αποθέματα και αγωνιστική ποιότητα, ανατρέποντας το σκορ και κατακτώντας επάξια τον τίτλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωτάθλημα διεξήχθη σε σκληρή επιφάνεια (Ηard), στην οποία ο Μενέλαος Ευσταθίου διαχρονικά αποδίδει καλύτερα.

Η ΟΑΚ συγχαίρει θερμά τον Μενέλαο Ευσταθίου για αυτή τη σπουδαία διάκριση, η οποία αποτελεί τον πρώτο του τίτλο σε επαγγελματικό επίπεδο και μια σημαντική στιγμή για το κυπριακό τένις. Η επιτυχία του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά αθλητών και επιβεβαιώνει τη συνεχή πρόοδο του αθλήματος στην Κύπρο.

Του ευχόμαστε κάθε συνέχεια στην ανοδική του πορεία και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Η ΟΑΚ ευχαριστεί για την στήριξη τον πλατινένιο χορηγό Adtech, και τους χορηγούς Allwyn, Wilson, Αγρός, Πετρολίνα, Χαραλαμπίδης-Κρίστης, Joma, Potens, καθώς και τον χορηγό επικοινωνίας 24sports/Spor FM.

 

ΒΙΝΤΕΟ: Πριν από 33 χρόνια σταμάτησε ο χρόνος, όταν τραυματίστηκε ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξαναμπήκε στο... κόλπο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Σάρι για Μανδά: «Στεναχωρήθηκα όταν έφυγε γιατί είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιστορικός Θρίαμβος στο Ηράκλειο – Ο Μενέλαος Ευσταθίου κατακτά τον πρώτο του επαγγελματικό τίτλο!

Τένις

|

Category image

«Κρουζ Αζουλ και Ραγιάδος θέλουν τον Αλμέιδα, προτεραιότητά του είναι να βρει ομάδα στην Ευρώπη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνάντηση κορυφής στον ΠΑΟΚ: Τα λένε Σαββίδης και Λουτσέσκου!

Ελλάδα

|

Category image

Ιταλός στο ΑΠΟΕΛ - Απόλλων!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Απάντηση για… μετοχοποίηση οφειλών από Πρόδρομο, επενδυτές και τι γίνεται με Μαρκίνιος-Ντέγκενεκ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ε.Ν.ΘΟΪ Λακατάμιας: Η Άνοδος έρχεται από τη βάση

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις σε Παρί-Μπάγερν & Ευρωλίγκα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Ξεπεράστηκαν οι 6000 για Απόλλωνα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τρίτη φορά δίμπαλο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιτυχημένη η επέμβαση στον Σλούκα - Επιστρέφει σε 3 εβδομάδες

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός-Μονακό: Κλειδί η σοβαρότητα για το 1-0 στα playoffs

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη