Ο Ολυμπιακός ξέρει καλά πως δεν έχει επιλογή

Ο Ολυμπιακός δίνει ίσως το πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο. Υποδεχόμενος την Παρασκευή στις 19:00 στο ΓΣΠ την Ομόνοια Αραδίππου, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει πολλά για τη μάχη της παραμονής.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, όμως έχουν μπροστά τους μια σημαντική ευκαιρία να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι παίζουν στην έδρα τους και να πάρουν το τρίποντο.

Η ομάδα του Τακτακαλά γνωρίζει πως μόνο η νίκη μπορεί να της δώσει πραγματικό όφελος. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο άλλο κρίσιμο παιχνίδι, όπου ο Ακρίτας, που βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πιο πάνω, αντιμετωπίζει τον Εθνικό, ο οποίος ακολουθεί έναν βαθμό πιο πίσω.

Τα σενάριο που είναι ιδανικό για τον Ολυμπιακό, είναι να καταφέρει να πάρει το τρίποντο, και ο Ακρίτας να γνωρίσει την ήττα, τότε οι μαυροπράσινοι θα βγουν οι μεγάλοι κερδισμένοι της αγωνιστικής, ξεφεύγοντας, έστω και οριακά από τη ζώνη του υποβιβασμού.