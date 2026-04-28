ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ολυμπιακός ξέρει καλά πως δεν έχει επιλογή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με νίκη απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου και στραβοπάτημα του Ακρίτα, οι μαυροπράσινοι θα βγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού

Ο Ολυμπιακός δίνει ίσως το πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο. Υποδεχόμενος την Παρασκευή στις 19:00 στο ΓΣΠ την Ομόνοια Αραδίππου, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει πολλά για τη μάχη της παραμονής.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, όμως έχουν μπροστά τους μια σημαντική ευκαιρία να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι παίζουν στην έδρα τους και να πάρουν το τρίποντο.

Η ομάδα του Τακτακαλά γνωρίζει πως μόνο η νίκη μπορεί να της δώσει πραγματικό όφελος. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο άλλο κρίσιμο παιχνίδι, όπου ο Ακρίτας, που βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πιο πάνω, αντιμετωπίζει τον Εθνικό, ο οποίος ακολουθεί έναν βαθμό πιο πίσω.

Τα σενάριο που είναι ιδανικό για τον Ολυμπιακό, είναι να καταφέρει να πάρει το τρίποντο, και ο Ακρίτας να γνωρίσει την ήττα, τότε οι μαυροπράσινοι θα βγουν οι μεγάλοι κερδισμένοι της αγωνιστικής, ξεφεύγοντας, έστω και οριακά από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

