Εκτός Μουντιάλ ο Μιλιτάο!

Τα κακά μαντάτα για την εθνική Βραζιλίας επιβεβαιώθηκαν και ο Έντερ Μιλιτάο δεν θα προλάβει να αγωνιστεί στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα των Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ.

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα τόσο της Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και της εθνικής Βραζιλίας, καθώς ο Έντερ Μιλιτάο αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι και τον Οκτώβριο.

Οριστικά και αμετάκλητα ο κεντρικός αμυντικός των Μαδριλένων θα χάσει την επερχόμενη παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου, καθώς δεν θα προλάβει να επιστρέψει στα γήπεδα πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ.

Όπως γνωστοποίησε η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μιλιτάο πρόκειται να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου και θα απουσιάσει για αρκετούς μήνες, δημιουργώντας ένα αισθητό κενό στην άμυνα της «Βασίλισσας», αλλά και σε αυτή της «Σελεσάο».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BINTEO: Ο ημιτελικός του αιώνα, Παρί - Μπάγερν 5-4!

ΔΙΕΘΝΗ

Ατσάλινος Παναθηναϊκός έκλεισε το σπίτι της Βαλένθια!

EUROLEAGUE

Ράιλι: «Θα έδινα τον Αντεμπάγιο μόνο για Γουεμπανιάμα και 8 picks»

NBA

Οι παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους θα τιμωρούνται με αποβολή στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

Ο αγριεμένος Ολυμπιακός έδειξε στη Μονακό ποιος είναι το αφεντικό!

EUROLEAGUE

Σα Πίντο: «Τα τελευταία 1-2 χρόνια ήμασταν κοντά - Έχουμε ένα κύπελλο να κερδίσουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

Κάνει στροφή στον Ολυμπιακό χωρίς τέσσερις ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

FIA: «Οι κανονισμοί του 2026 λειτουργούν»

AUTO MOTO

Συνάντηση εκπροσώπων FIBA, NBA και Euroleague: «Συνεχίζουμε τις συζητήσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις κληρώσεις ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

Ελλάδα

Μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της ΑΕΚ, σε Game 5 κρίνεται η πρόκριση στους τελικούς!

ΑΠΟΕΛ

Φλερτ Λεβαντόφσκι - Γιουβέντους ενόψει καλοκαιριού

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Νούνο Μοράις και οι υπόλοιποι συνεργάτες του Σα Πίντο στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

Με θωράκιση Κβίντα και το κανόνι Μάρκες στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου: Οι ενδεκάδες του πρώτου ημιτελικού

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη