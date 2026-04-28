Εκτός Μουντιάλ ο Μιλιτάο!

Τα κακά μαντάτα για την εθνική Βραζιλίας επιβεβαιώθηκαν και ο Έντερ Μιλιτάο δεν θα προλάβει να αγωνιστεί στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα των Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ.

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα τόσο της Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και της εθνικής Βραζιλίας, καθώς ο Έντερ Μιλιτάο αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι και τον Οκτώβριο.

Οριστικά και αμετάκλητα ο κεντρικός αμυντικός των Μαδριλένων θα χάσει την επερχόμενη παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου, καθώς δεν θα προλάβει να επιστρέψει στα γήπεδα πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ.

Όπως γνωστοποίησε η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μιλιτάο πρόκειται να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου και θα απουσιάσει για αρκετούς μήνες, δημιουργώντας ένα αισθητό κενό στην άμυνα της «Βασίλισσας», αλλά και σε αυτή της «Σελεσάο».

sport-fm.gr