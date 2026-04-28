Ξαναμπήκε στο... κόλπο

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Χαμόγελα ικανοποίησης στον Εθνικό

Έχει σφυγμό και αρνείται να παραδοθεί ο Εθνικός. Με την επικράτηση με 2-1 επί του Ολυμπιακού μπήκε γερά στο κόλπο της παραμονής, αφού ναι μεν είναι στη 13η θέση αλλά η διαφορά από τη θέση σωτηρίας είναι στους δύο βαθμούς. Και σε αυτή τη θέση είναι ο Ακρίτας, τον οποίο θα αντιμετωπίσει την προσεχή Παρασκευή. Και όπως γίνεται αντιληπτό, δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από το διπλό.

Η εντός έδρας επικράτηση είναι αντιληπτό πως έφερε μεγάλη ικανοποίηση και χαμόγελα. Σημαντική ήταν η συμβολή του προπονητή Βέσκο Μιχαΐλοβιτς που διαχειρίστηκε σωστά το ματς και μετέφερε το πάθος και την αποφασιστικότητα στους παίκτες του. Ο Γιούσης σκόραρε σε τέταρτο σερί παιχνίδι και έφτασε στα εφτά γκολ, ενώ ο Αντερέγκεν είδε δίχτυα μετά από καιρό και έφτασε τα 13 γκολ. Καθοριστικός ήταν και ο τερματοφύλακας Τούμπας, ο οποίος είχε την απόκρουση του αγώνα στην τελευταία φάση και κράτησε το 2-1.

