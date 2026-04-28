Ιταλός στο ΑΠΟΕΛ - Απόλλων!
Ανακοίνωση από την ΚΟΠ για την διαιτητική ομάδα του επαναληπτικού ημιτελικού ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές του επαναληπτικού ημιτελικού του Κυπέλλου του Coca – Cola μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα.
Τετάρτη, 29 Απριλίου
18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Livio Marinelli
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Aleandro Di Paolo
AVAR: Πέτρου Πέτρος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης