Ιταλός στο ΑΠΟΕΛ - Απόλλων!

Ιταλός στο ΑΠΟΕΛ - Απόλλων!

Ανακοίνωση από την ΚΟΠ για την διαιτητική ομάδα του επαναληπτικού ημιτελικού ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές του επαναληπτικού ημιτελικού του Κυπέλλου του Coca – Cola μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα.

Τετάρτη, 29 Απριλίου

18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Livio Marinelli

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Aleandro Di Paolo

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

 

BINTEO: Ο ημιτελικός του αιώνα, Παρί - Μπάγερν 5-4!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατσάλινος Παναθηναϊκός έκλεισε το σπίτι της Βαλένθια!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ράιλι: «Θα έδινα τον Αντεμπάγιο μόνο για Γουεμπανιάμα και 8 picks»

NBA

|

Category image

Οι παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους θα τιμωρούνται με αποβολή στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο αγριεμένος Ολυμπιακός έδειξε στη Μονακό ποιος είναι το αφεντικό!

EUROLEAGUE

|

Category image

Σα Πίντο: «Τα τελευταία 1-2 χρόνια ήμασταν κοντά - Έχουμε ένα κύπελλο να κερδίσουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κάνει στροφή στον Ολυμπιακό χωρίς τέσσερις ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

FIA: «Οι κανονισμοί του 2026 λειτουργούν»

AUTO MOTO

|

Category image

Συνάντηση εκπροσώπων FIBA, NBA και Euroleague: «Συνεχίζουμε τις συζητήσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις κληρώσεις ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της ΑΕΚ, σε Game 5 κρίνεται η πρόκριση στους τελικούς!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φλερτ Λεβαντόφσκι - Γιουβέντους ενόψει καλοκαιριού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Νούνο Μοράις και οι υπόλοιποι συνεργάτες του Σα Πίντο στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με θωράκιση Κβίντα και το κανόνι Μάρκες στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου: Οι ενδεκάδες του πρώτου ημιτελικού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη