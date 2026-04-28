Ξανά... γκάζι στη Formula 1 από το Miami!

Η Formula 1 συνεχίζει να ανεβάζει στροφές και αυτή τη φορά το παγκόσμιο πρωτάθλημα μεταφέρεται στην καρδιά της λάμψης και του υπερθεάματος.

Το Miami Grand Prix επιστρέφει δυναμικά και το Omega Channel φέρνει ζωντανά και αποκλειστικά στις οθόνες μας ένα από τα πιο εντυπωσιακά αγωνιστικά τριήμερα της σεζόν.

Σε μια πίστα που συνδυάζει ταχύτητα, στρατηγική και το μοναδικό lifestyle του Μαϊάμι, οι κορυφαίοι οδηγοί του κόσμου ετοιμάζονται για μία ακόμη συναρπαστική μάχη.

Η αγωνιστική δράση αρχίζει την Παρασκευή 1η Μαΐου το βράδυ, στις 23:15 με το Sprint Qualifying, εκεί όπου οι οδηγοί θα παλέψουν για την καλύτερη δυνατή θέση εκκίνησης στον αγώνα Sprint του Σαββάτου. Κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου θα μετρήσει, σε έναν αγώνα όπου το περιθώριο λάθους είναι μηδενικό.

Το Σάββατο 2 Μαΐου η ένταση κορυφώνεται με τον αγώνα Sprint στις 18:45. Ένας σύντομος αλλά εκρηκτικός αγώνας, γεμάτος προσπεράσματα, επιθετική οδήγηση και κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις, που μπορεί να επηρεάσουν καθοριστικά τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Το βράδυ του Σαββάτου στις 22:45 ακολουθούν οι επίσημες κατατακτήριες δοκιμές για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. Η μάχη για την pole position αναμένεται συναρπαστική, με τις ομάδες να επιδιώκουν τον τέλειο γύρο στην εντυπωσιακή διαδρομή του Miami International Autodrome.

Την Κυριακή 03 Μαΐου στις 22:00 λίγο πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα, το F1 Pre-Race Show βάζει τους τηλεθεατές στο κλίμα της μεγάλης βραδιάς. Με τους Φρίξο Μασούρα και Δημήτρη Γιόκα μέσα από τεχνική ανάλυση και όλες τις εξελίξεις από τις ομάδες και εκτιμήσεις για τις στρατηγικές που θα ακολουθηθούν, η αγωνία κορυφώνεται.

Στις 22:45 η μεγάλη στιγμή φτάνει με τον κυρίως αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά και αποκλειστικά από το Omega Channel. Οι 22 οδηγοί ρίχνονται στη μάχη για τη νίκη, σε έναν αγώνα όπου η στρατηγική, η διαχείριση των ελαστικών και τα προσπεράσματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Το Miami Grand Prix υπόσχεται ένταση, θέαμα και στιγμές που κόβουν την ανάσα.