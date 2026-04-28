Η Εθνική Χάντμπολ επιστρέφει στους Μεσογειακούς Αγώνες, όπως αποκαλύφθηκε στην παρουσίαση της Erima

Tην αποκάλυψη ότι η Εθνική Ανδρών Χάντμπολ θα αγωνιστεί, μετά από πάρα πολλά χρόνια, στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026, οι οποίοι φέτος θα πραγματοποιηθούν στο Τάραντο της Ιταλίας στα τέλη Αυγούστου, έκανε ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης, κ. Κωνσταντίνος Φιλαρέτου, στο πλαίσιο της παρουσίασης της συνεργασίας με την εταιρεία Erimα, που έγινε παράλληλα με τις κληρώσεις των κυπέλλων Allwyn Ανδρών και Γυναικών.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μιλώντας για την συνδρομή της Erima στις ανάγκες των Εθνικών μας ομάδων, ανάφερε: «Η εταιρεία Erima στέκεται δίπλα μας και συνδράμει για να φέρουμε εις πέρας τις ανάγκες των Εθνικών ομάδων, που ομολογουμένως την τελευταία διετία είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Να σημειώσουμε ότι σήμερα έχουμε ενεργές εννέα εθνικές ομάδες και κατά την καλοκαιρινή περίοδο θα έχουμε δράση για τέσσερις Εθνικές ομάδες, Ανδρών, Κ18 καθώς και Παράκτιας Χειροσφαίρισης, Άνδρες και Γυναίκες. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε σε αυτό το επίπεδο».

Και στη συνέχεια έγινε αποκαλυπτικός, σημειώνοντας ότι: «Είναι η πρώτη φορά που η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης και η Εθνική ομάδα των Ανδρών θα παρουσιαστεί στους Μεσογειακούς Αγώνες, μετά από τριάντα χρόνια». Για την εξέλιξη αυτή εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την ΚΟΕ και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της. «Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, κ. Γιώργο Χρυσοστόμου, του οποίου η συμβολή ήταν καθοριστική. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες να συμπεριληφθεί μία εθνική ομάδα 20 και πλέον ατόμων σε μία αποστολή πέραν των 150 ατόμων, και όσον αφορά το κόστος και τα υπόλοιπα που άπτονται. Όμως η ΚΟΕ αναγνώρισε τη δράση της χειροσφαίρισης, αναγνώρισε ότι το επίπεδο πλέον ανεβαίνει, ότι μεγαλώνει αυτό το άθλημα και μας δίνει αυτή την ευκαιρία για την οποία τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα».

Με μπάλες Εrima στο Final-4

Πέραν από το αθλητικό υλικό που παρέχεται στις Εθνικές ομάδες, η Erima στηρίζει και με άλλους τρόπους το κυπριακό χάντμπολ. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι και η παροχή μπαλών. Ήδη στην Β’ κατηγορία χρησιμοποιούν μπάλες Erima από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ενώ όπως ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο και την Αίθουσα Allwyn «Ευ Αγωνίζεσθαι» τη νέα περίοδο 2026-27 θα χρησιμοποιηθούν οι καινούργιες μπάλες στην Α’ κατηγορία Ανδρών και Γυναικών. Τέτοιες μπάλες θα υπάρξουν και στους αγώνες των Final-4 των κυπέλλων Allwyn Ανδρών και Γυναικών που θα διεξαχθούν από τις 30 Απριλίου μέχρι τις 3 Μαΐου.

«Να ευχαριστήσω την Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, πρώτο για την αποδοχή της συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια και δεύτερο για την ευκαιρία που δίνει προς την εταιρεία μας, προς την Erima, για να παρουσιαστεί στο κυπριακό κοινό, αφού ήδη η εταιρεία είναι εξειδικευμένη στον χώρο στην Ευρώπη. Η συμφωνία περιλαμβάνει παροχή αθλητικού υλικού για την Εθνική ομάδα, όπως και τις μπάλες των Final-4. Παράλληλα, οι εθνικές ομάδες θα ντύνονται με τα προϊόντα της Erima και τη νέα χρονιά οι μπάλες θα είναι της Erima» δήλωσε ο κ. Άκης Μαλέκος, που εκπροσώπησε την εταιρεία Erima στην συνέντευξη Τύπου.

«Η ΚΟΧ προκήρυξε διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν πέντε εταιρείες με εννέα προσφορές, για να καταλήξουμε σε συζήτηση και συμφωνία εν τέλει με την Erima. Η Εrima ντύνει τις εθνικές ομάδες δωρεάν, είναι προσφορά της εταιρείας. Προσφορά επίσης είναι οι μπάλες προς τις ομάδες για τη Β' κατηγορία τη σεζόν 2025-26. Την περίοδο 2026-27 θα εισαχθεί η επαγγελματική μπάλα της εταιρείας στο πρωτάθλημα Α' κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών. Θα χρησιμοποιηθεί στο Final-4. Είναι η μπάλα που θα παραχωρηθεί δωρεάν στις ομάδες για την προετοιμασία» είπε περαιτέρω για τη συμφωνία ο πρόεδρος της ΚΟΧ.