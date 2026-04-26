Μόλις το 50%

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Κι αυτό γιατί το πήγαινε έλα προπονητών θα απασχολήσει έντονα! Βλέπετε, από τις οκτώ ομάδες που πρωταγωνιστούν ή θεωρούνται «μεγάλες», μόλις οι τέσσερις θα διατηρήσουν τον «καπετάνιο» στο τιμόνι.

Η ΑΕΛ θα πορευτεί με τον Μαρτίνς, η Ανόρθωση με τον Καμορανέζι, ο Απόλλωνας με τον Λοσάδα και η Ομόνοια με τον Μπεργκ.

«Θολό» όμως είναι το τοπίο για τις άλλες τέσσερις ομάδες. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πως η ΑΕΚ θα συνεχίσει με τον Ροθάδα, ο ΑΠΟΕΛ με τον Γκαρσία, ο Άρης με τον Λουκά και η Πάφος με τον Θελάδες. Από μόνο του το πιο πάνω στατιστικό «φανερώνει» πως η προπονητοφαγία… καλά κρατεί.

Α.Κ.