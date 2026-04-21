Κλείνει το πλάνο

Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του ο Απόλλωνας για το αυριανό παιχνίδι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ στο «Αλφαμέγα» (19:00), στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου. Ο Ερνάν Λοσάδα θα καταλήξει στην αποστολή, όπως και στο αρχικό σχήμα που θα παρατάξει σε αυτό τον πολύ σημαντικό αγώνα, στον οποίο οι κυανόλευκοι θα επιδιώξουν να βάλουν γερές βάσεις για πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Ο Αργεντίνος προπονητής θα προβεί σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Άρη. Συγκεκριμένα, στο αρχικό σχήμα θα επανέλθουν οι Ροντρίγκες, Μπράουν, Γκασπάρ, Βέισμπεκ και Λιούμπιτς, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν ώθηση στην ομάδα της Λεμεσού για το πρώτο βήμα.

Είναι προφανές, ότι αν ο Απόλλωνας θέλει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα αύριο πρέπει να φορέσει το καλό του κοστούμι και να μην επαναλάβει την εμφάνιση του τελευταίου αγώνα.

Στο πλευρό του!

Στο αυριανό παιχνίδι ο Απόλλωνας θα έχει τη σημαντική στήριξη των φιλάθλων του, που θέλουν να σπρώξουν την ομάδα τους στην επιτυχία. Γνωρίζουν και οι ίδιοι πόσο καθοριστικός είναι ο αγώνας και αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών στο «Αλφαμέγα».