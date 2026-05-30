Δεν έλειψαν και τα... ντροπής πράγματα

Η γιορτή του ποδοσφαίρου... κόντεψε να τιναχτεί στον αέρα

Γιορτή του ποδοσφαίρου αποκάλεσαν τον τελικό του κυπέλλου, πριν από την έναρξη, τόσο ο πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, όσο και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Και έτσι πρέπει να είναι. Έλα όμως που υπάρχουν φορές – και είναι πολλές δυστυχώς – που η ευχή όλων μας δεν πιάνει.

Τα τέρματα που έκριναν την αναμέτρηση, άναψαν την σπίθα των αντιπαραθέσεων, με τους οπαδούς της ομάδας της Λεμεσού να επιδεικνύουν και να κάνουν χρήση όσα κατάφεραν να μπάσουν στο γήπεδο. Πώς γίνεται κάθε φορά να μπαίνουν τόσα καπνογόνα, φωτοβολίδες και οτιδήποτε άλλο, μόνο οι αρμόδιοι μπορούν να μας απαντήσουν...

Και λίγο έλειψε να τιναχτεί... η γιορτή του ποδοσφαίρου στον αέρα.

Άμοιροι ευθυνών όμως δεν είναι οι πρωταγωνιστές του αθλήματος. Οι αντιδράσεις τους δεν ήταν καθόλου οι πρέπουσες και είδαμε και σκηνές, πολύ άσχημες και που σε καμία περίπτωση δεν διαφημίζουν το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Θυμίζουμε ότι από τις συμπλοκές έφυγαν με κόκκινη κάρτα, από πλευράς Απόλλωνα, οι Βέισμπεκ, Τόμας, Στυλιανού (αναπληρωματικός τερματοφύλακας) και το μέλος του προσωπικού, Μιχάλης Φανή, ενώ από πλευράς Πάφου ο προπονητής Ρικάρντο Σα Πίντο και ο Κορέια.

Έτσι, η χαρά του προέδρου της Δημοκρατίας, μετατράπηκε σε λύπη, έστω και αν κέρδισε η ομάδα την οποία υποστηρίζει. «Χαίρομαι που είναι αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Οικογένειες, μικρά παιδιά. Γιορτή του ποδοσφαίρου» μας είπε πριν από τον αγώνα, ενώ μετά την ολοκλήρωσή βγαίνοντας ξανά για δηλώσεις στον Alpha Κύπρου, που είχε την ευθύνη της τηλεοπτικής μετάδοσης, μας είπε: «Είναι λυπηρά αυτά που έγιναν, δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχουν συμμετοχή και αυτοί που συμμετέχουν στο παιχνίδι για να μην υπάρχουν αυτά. Δεν χρειάζονταν κάποιες συμπεριφορές που έφεραν αντίδραση από τον κόσμο».

