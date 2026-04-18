Λοσάδα: «Αν πιστεύουμε πως δίνοντας το 80% μπορούμε να κερδίσουμε, τότε κάνουμε λάθος»

Να γίνει μάθημα για τον Απόλλωνα το παιχνίδι με τον Άρη, τόνισε ο προπονητής των κυανόλευκων Ερνάν Λοσάδα στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα με 3-0 στο «Άλφαμεγα». Αναλυτικά:

«Συγχαρητήρια στον Άρη, ήταν καλύτερος και άξιζε τη νίκη. Αν πιστεύουμε πως δίνοντας το 80% μπορούμε να κερδίσουμε, τότε κάνουμε λάθος, μόνο αν δίνουμε το 100% μπορούμε να κερδίσουμε κάτι που κάναμε στα προηγούμενα παιχνίδια.

Ο Άρης είναι πολύ καλή ομάδα και έχει ποιότητα. Δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο, ούτε σκεφτόμασταν τον ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να μας γίνει μάθημα και να μην επαναλάβουμε τέτοια λάθη. Στα προηγούμενα 17 παιχνίδια που δεν χάσαμε είχαμε πάλι απουσίες, όποιος έλειπε κάποιος τον αντικαθιστούσε με επιτυχία. Δεν είναι δίκαιο να σταθούμε στις απουσίες».

Σε σχετική ερώτηση για τις αλλαγές στο ημίχρονο, είπε: «Οι αλλαγές που κάναμε στο ημίχρονο, ναι, ήταν με γνώμονα το παιχνίδι κυπέλλου, αφού ήδη ήμασταν πίσω με 3-0. Είναι η πρώτη φορά που χάσαμε, να σηκώσουμε το κεφάλι και να δούμε μπροστά».