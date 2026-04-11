Η πεντάδα που κρατά δεμένα τα χέρια του Λοσάδα

Ο Απόλλωνας προετοιμάζεται για τη νέα έξοδο με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ.

Πριν λίγες μέρες ο Απόλλωνας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωνε για τους τραυματίες.

Και είναι μία πεντάδα παικτών που κρατά δεμένα τα χέρια του Ερνάν Λοσάδα για τον εκτός έδρας αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ την προσεχή Τρίτη (14/04, 17:00).

Και δεν μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη για το ποιοι θα προλάβουν και ποιοι όχι.

Συγκεκριμένα, στο ιατρικό δελτίο είναι οι Γκαετάν Βέισμπεκ (μυϊκός τραυματισμός στον μηρό), Κλίντον Ντουοντού (ρήξη τένοντα προσαγωγών μηρού), Ντανίλο Σπολιάριτς και Τόμας Λαμ (συνδεσμική κάκωση γόνατος) και Αλί Γιουσέφ (κάκωση αρθρικού χόνδρου γόνατος).

Εφόσον δεν προλάβουν, ο Αργεντινός τεχνικός χάνει ευελιξία κινήσεων, τόοσ για τον καταρτισμό της ενδεκάδας όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

