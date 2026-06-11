Μεταγραφές δύο ταχυτήτων

Μια από τις βασικές μεταγραφικές προτεραιότητες στον Απόλλωνα αφορά την απόκτηση επιθετικού.

Μετά την αποχώρηση του Μάρκες, ο προπονητής των κυανολεύκων, Ερνάν Λοσάδα, και οι συνεργάτες του βρίσκονται στην αναζήτηση ενός στράικερ που θα κάνει τη διαφορά στην επιθετική γραμμή και θα έχει το «εύκολο» γκολ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο βρίσκονται διάφοροι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι και αξιολογούνται. Επειδή, ωστόσο, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική θέση, στον Απόλλωνα δεν βιάζονται καθώς επιθυμούν να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Την ίδια στιγμή, η φυγή του Ζμέρχαλ φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ενίσχυση στη θέση του αριστερού μπακ. Πρόκειται, όμως, για μια διαφορετική περίπτωση, αφού εκεί υπάρχει ήδη ο παίκτης που αποτελεί τη βασική επιλογή για το αρχικό σχήμα και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Μαλεκκίδη.

Συνεπώς, οι κυανόλευκοι επιθυμούν να εντάξουν στο ρόστερ τους έναν ποδοσφαιριστή που θα προσφέρει τις απαραίτητες ανάσες στον 28χρονο διεθνή άσο.

Ταυτόχρονα, παραμένει άγνωστο το τι μέλλει γενέσθαι με τον Πραξιτέλη Βούρο, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώθηκε τον Μάιο. Αναλόγως της τελικής έκβασης της υπόθεσης με τον 31χρονο Ελλαδίτη θα ξεκαθαρίσει και ο αριθμός των κεντρικών αμυντικών που θα αποκτηθούν, δεδομένου ότι από το έμψυχο δυναμικό έχουν ήδη αποχωρήσει οι Λαμ και Άδωνη.