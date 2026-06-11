ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεταγραφές δύο ταχυτήτων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Μεταγραφές δύο ταχυτήτων

Σε αναζήτηση ικανού στράικερ βρίσκονται οι κυανόλευκοι.

Μια από τις βασικές μεταγραφικές προτεραιότητες στον Απόλλωνα αφορά την απόκτηση επιθετικού.

Μετά την αποχώρηση του Μάρκες, ο προπονητής των κυανολεύκων, Ερνάν Λοσάδα, και οι συνεργάτες του βρίσκονται στην αναζήτηση ενός στράικερ που θα κάνει τη διαφορά στην επιθετική γραμμή και θα έχει το «εύκολο» γκολ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο βρίσκονται διάφοροι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι και αξιολογούνται. Επειδή, ωστόσο, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική θέση, στον Απόλλωνα δεν βιάζονται καθώς επιθυμούν να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Την ίδια στιγμή, η φυγή του Ζμέρχαλ φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ενίσχυση στη θέση του αριστερού μπακ. Πρόκειται, όμως, για μια διαφορετική περίπτωση, αφού εκεί υπάρχει ήδη ο παίκτης που αποτελεί τη βασική επιλογή για το αρχικό σχήμα και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Μαλεκκίδη.

Συνεπώς, οι κυανόλευκοι επιθυμούν να εντάξουν στο ρόστερ τους έναν ποδοσφαιριστή που θα προσφέρει τις απαραίτητες ανάσες στον 28χρονο διεθνή άσο.

Ταυτόχρονα, παραμένει άγνωστο το τι μέλλει γενέσθαι με τον Πραξιτέλη Βούρο, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώθηκε τον Μάιο. Αναλόγως της τελικής έκβασης της υπόθεσης με τον 31χρονο Ελλαδίτη θα ξεκαθαρίσει και ο αριθμός των κεντρικών αμυντικών που θα αποκτηθούν, δεδομένου ότι από το έμψυχο δυναμικό έχουν ήδη αποχωρήσει οι Λαμ και Άδωνη.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το Μεξικό καθάρισε με κυριαρχική εμφάνιση τους Αφρικανούς στην πρεμιέρα των τριών αποβολών

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ο Γιλντιρίμ ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές του Game 3 των τελικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μεταγραφές δύο ταχυτήτων

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το Μεξικό «χτύπησε» με τον Κινόνες για το πρώτο γκολ στο Μουντιάλ!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

ΠΑΟΚ: Οι εξελίξεις και τα χρονοδιαγράμματα για το προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου στη Θέρμη και τη Νέα Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο: Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καλή επιτυχία παιδιά»: Οι Μουντιαλικές ευχές της ΑΕΚ σε Πινέδα και Πιερό

Ελλάδα

|

Category image

Οτσόα - Μασέκο: Από τη Λεμεσό στο Αζτέκα!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Με Όσμαν και Σενγκούν οι προεπιλογές της Τουρκίας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο Μεξικό με Σακίρα, παραδοσιακούς χορούς και labubu!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οι 22 της πρεμιέρας του Μουντιάλ: Αυτές είναι οι ενδεκάδες στο Μεξικό-Νότια Αφρική - Στον πάγκο Πινέδα και Σάντσες

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Νότια Κορέα-Τσεχία: Σκληρή μάχη στη Γουαδαλαχάρα

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Η πρώτη… υπερπαραγωγή στο Μεξικό: Τι περιμένουμε στην αποψινή φιέστα και στις υπόλοιπες τελετές

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Τα νέα από τη Γερμανία για τον Καττιρτζή και η επίσημη ενημέρωση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έφυγε από τη ζωή ο Εντουάρντο Πορτέλα - Τα συλλυπητήρια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη