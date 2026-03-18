Τοπ-6, ξέρω τι κάνατε...

Η Ομόνοια ενίσχυσε εντυπωσιακά τη δυναμική της ξεφεύγοντας από τους αντιπάλους της, ενώ θεαματική ήταν η βελτίωση του Απόλλωνα, με την ΑΕΚ επίσης να κάνει μικρό βαθμολογικό άλμα, αν και στον α’ γύρο είχε μαζέψει περισσότερους βαθμούς. Μεγάλη πτώση παρουσιάζει η Πάφος FC, η ομάδα που είχε την πρωτιά στο τέλος του πρώτου μισού, ενώ ο Άρης οπισθοχώρησε. Στην ίδια θέση παραμένει ο ΑΠΟΕΛ, που όμως στο δεύτερο μισό της χρονιάς μάζεψε λιγότερους βαθμούς.

Ομόνοια (29β., 32β. = 61β. ): Από τη δεύτερη θέση ανέβηκε στο πρώτο σκαλοπάτι και οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος, βελτιώνοντας μάλιστα τους αριθμούς της, αφού στον α’ γύρο είχε δεχθεί δύο ήττες, ενώ στον β’ γύρο μία. Ο απολογισμός του α’ γύρου ήταν 9-2-2 και στον β’ ήταν 10-2-1. Επιπλέον, οι πράσινοι βελτίωσαν και τα στατιστικά τους, πετυχαίνοντας περισσότερα γκολ (29-34) και δεχόμενοι λιγότερα (34-8).

ΑΕΚ (27β., 26β. = 53β.): Παίρνοντας τον ίδιο αριθμό νικών (8) στον α’ και β’ γύρο, αλλά δεχόμενη μία ήττα περισσότερη (8-3-2 έναντι 8-2-3), η ομάδα της Λάρνακας κέρδισε και θέση στον βαθμολογικό πίνακα, αφού είναι στη δεύτερη θέση, όμως η διαφορά της από το πρώτο σκαλοπάτι αυξήθηκε. Στον τομέα του σκοραρίσματος ήταν στα ίδια επίπεδα οι αριθμοί της στην επίθεση (25-24, ενώ αμυντικά βελτιώθηκε (24-9).

Απόλλων (21β., 32β. = 53β.): Παίρνοντας όσους βαθμούς και η πρωτοπόρος Ομόνοια στον β’ γύρο, η ομάδα της Λεμεσού είναι από τις ομάδες, που παρουσίασαν την πιο θεαματική άνοδο στο δεύτερο μισό της σεζόν. Βελτίωσε τόσο τον απολογισμό της, από το 6-3-4 στο 10-2-1, όσο και τα τέρματα που πέτυχε (16-20) και δέχθηκε (20-8). Αποτέλεσμα αυτού είναι, από κομπάρσος, όντας στην 6η θέση, πλέον διεκδικεί θέση στα ψηλότερα διαζώματα, ισοβαθμώντας με τη δεύτερη ΑΕΚ.

Πάφος FC (31β., 20β. = 51β.): Από πρωταθλήτρια Χειμώνα (πρώτη στο τέλος του α’ γύρου), πλέον βρίσκεται δέκα βαθμούς πίσω από την κορυφή, ευρισκόμενη στην 4η θέση. Τελείωσε τον α’ γύρο έχοντας απώλειες μόνο σε τρία παιχνίδια (10-1-2), ενώ αντίθετα στον β’ γύρο κέρδισε μονάχα έξι ματς (6-2-5). Αρνητικά άλλαξαν και οι αριθμοί της στα γκολ, παρουσιάζοντας μείωση στο ενεργητικό (28-25) κι αύξηση στο παθητικό (10-14).

ΑΠΟΕΛ (25β., 20β. = 45β.): Έμεινε στην πέμπτη θέση, με τον απολογισμό του στον α' γύρο να είναι 7-4-2 και στον β' ήταν 6-2-5. Οι γαλαζοκίτρινοι υστέρησαν στα στατιστικά τους, πετυχαίνοντας εννέα τέρματα λιγότερα στο δεύτερο μισό (27-18) και δέχθηκαν πέντε γκολ περισσότερα (11-16).

Άρης (26β., 17β. = 43β.): Μεγάλη οπισθοχώρηση για τον Άρη, που πλέον είναι στον πυθμένα της πρώτης εξάδας. Από τον απολογισμό που έγραφε 8-2-3, βρέθηκε να έχει 4-5-4 στον β’ γύρο, παρουσιάζοντας επίσης πτώση στο σκοράρισμα (27-21) και δυσάρεστη αύξηση στα στατιστικά παραβίασης της εστίας του (10-16).