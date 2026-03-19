Η σημασία του πρώτου αγώνα

Μπορεί να βρισκόμαστε ενώπιον μόλις της πρώτης αγωνιστικής των πλέι οφ, ωστόσο στον Απόλλωνα γνωρίζουν πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι με την Πάφος FC, την Κυριακή στο «Στέλιος Κυριακίδης» (17:00).

Η ομάδα του Λοσάδα βρίσκεται στον τρίτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας και εφόσον κερδίσει, θα μεγαλώσει τη διαφορά από την παφιακή ομάδα στους πέντε βαθμούς, αυξάνοντας τις πιθανότητές της για έξοδο στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, θα εκμεταλλευτεί και τα αποτελέσματα των άλλων παιχνιδιών του πρώτου γκρουπ (Άρης – Ομόνοια, ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ), όποια και να είναι αυτά.

Ένα άλλο πλεονέκτημα για τους κυανόλευκους είναι, ότι θα συνεχίσουν με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, αφού θα επεκτείνουν το αήττητο σερί τους σε 13 αγώνες.

Ο Απόλλωνας πάει ενισχυμένος στην Πάφο. Ειδικά η επιστροφή του Μπράντον Τόμας είναι πολύ σημαντική, αφού πρόκειται για ποδοσφαιριστή, που μπορεί να βοηθήσει, όχι μόνο στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και στο αμυντικό. Επίσης, στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας είναι και ο Μόργκαν Μπράουν, ο οποίος αναμένεται να πάρει θέση στην αρχική ενδεκάδα.

Με τον Λαμ να μην υπολογίζεται λόγω τραυματισμού και τον Βούρο να είναι αμφίβολος, ο Αργεντίνος προπονητής θα έχει στη διάθεσή του και τον Γιόζεφ Κβίντα, ο οποίος θα χάσει, λόγω τιμωρίας, το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ.