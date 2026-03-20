Σχολιαστής στο Μουντιάλ ο Ιμπραΐμοβιτς

Η ανακοίνωση ήρθε απευθείας από τον πρόεδρο και εκτελεστικό παραγωγό του αμερικανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Μπραντ Ζάγκερ, κατά τη διάρκεια της κάλυψης πριν από τον αγώνα του τελικού του World Baseball Classic 2026.

«Ο Ζλάταν θα φέρει την χαρακτηριστική του αυτοπεποίθηση, την προοπτική και τη μοναδική του προσωπικότητα στην κάλυψή μας. Αυτή είναι μια τεράστια νίκη για τους οπαδούς και το FOX Sports είναι ενθουσιασμένο που τον καλωσορίζει ως τη νεότερη προσθήκη στην ομάδα μας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026», δήλωσε ο Ζάγκερ.

Επιπλέον, νέα πρόσωπα και σχολιαστές θα ανακοινωθούν τις εβδομάδες που προηγούνται του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου με 48 Εθνικές ομάδες.

sdna.gr