Πρωταθλήτρια στη silver κατηγορία του Χειμερινού μπάσκετ η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) με περηφάνεια εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στην καλαθοσφαιρική μας ομάδα για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία της στο Χειμερινό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας.

Η ομάδα της ΕΑΚ έφθασε μέχρι τον τελικό της Silver κατηγορίας, όπου κερδίζοντας με 62-55 την First Shoot APOPAL την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 στον τελικό που διεξήχθη στο κλειστό του English School, κατέκτησε την πρώτη θέση στη διοργάνωση.

Για την ιστορία, η σύνθεση της ομάδας στον τελικό ήταν: Α. Γερομόσχος 10 (11ρ.), Κ. Σαββίδης 4, Γ. Κωνσταντίνου 16 (2), Σ. Κωστάκης, Π. Παναγιώτου 2, Α. Βερόπουλος, Γ. Νεοφύτου 20 (2), Π. Αντωνίου 5, Ι. Γιαννή 5.

Την ομάδα αποτελούσαν στη σεζόν του 2025/26 οι: Παναγιώτης Παναγιώτου, Ανδρέας Βερόπουλος, Παναγιώτης Γρηγορίου, Ιωάννης Γιαννή, Σάββας Κωστάκης, Κυριάκος Σαββίδης, Γιώργος Νεοφύτου, Παρασκευάς Αντωνίου, Γιώργος Κωνσταντίνου, Αλέξανδρος Γερομόσχος, Ευάγγελος Ευαγγέλου.

Προπονητής: Βόρις Καραγιάννης

Η επιτυχία αυτή αποτελεί επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς και συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει ο υπεύθυνος και προπονητής και παίκτης της ομάδας, Βόρις Καραγιάννης, μαζί με όλους τους συμμετέχοντες καλαθοσφαιριστές από το 2019 οπότε και ιδρύθηκε η ομάδα.

Ως Δ.Σ. της ΕΑΚ αισθανόμαστε περήφανοι για την επιτυχία αυτή και δικαίωση για την απόφαση στήριξης που πάρθηκε πριν από επτά χρόνια σε αυτή την προσπάθεια.

Συγχαρητήρια στον Βόρι Καραγιάννη και σε όλα τα παιδιά της ομάδας μας! Ευχόμαστε περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον!