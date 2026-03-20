Πρωταθλήτρια στη silver κατηγορία του Χειμερινού μπάσκετ η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) με περηφάνεια εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στην καλαθοσφαιρική μας ομάδα για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία της στο Χειμερινό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας.

Η ομάδα της ΕΑΚ έφθασε μέχρι τον τελικό της Silver κατηγορίας, όπου κερδίζοντας με 62-55 την First Shoot APOPAL την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 στον τελικό που διεξήχθη στο κλειστό του English School, κατέκτησε την πρώτη θέση στη διοργάνωση.

Για την ιστορία, η σύνθεση της ομάδας στον τελικό ήταν: Α. Γερομόσχος 10 (11ρ.), Κ. Σαββίδης 4, Γ. Κωνσταντίνου 16 (2), Σ. Κωστάκης, Π. Παναγιώτου 2, Α. Βερόπουλος, Γ. Νεοφύτου 20 (2), Π. Αντωνίου 5, Ι. Γιαννή 5.

Την ομάδα αποτελούσαν στη σεζόν του 2025/26 οι: Παναγιώτης Παναγιώτου, Ανδρέας Βερόπουλος, Παναγιώτης Γρηγορίου, Ιωάννης Γιαννή, Σάββας Κωστάκης, Κυριάκος Σαββίδης, Γιώργος Νεοφύτου, Παρασκευάς Αντωνίου, Γιώργος Κωνσταντίνου, Αλέξανδρος Γερομόσχος, Ευάγγελος Ευαγγέλου.

Προπονητής: Βόρις Καραγιάννης

Η επιτυχία αυτή αποτελεί επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς και συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει ο υπεύθυνος και προπονητής και παίκτης της ομάδας, Βόρις Καραγιάννης, μαζί με όλους τους συμμετέχοντες καλαθοσφαιριστές από το 2019 οπότε και ιδρύθηκε η ομάδα.

Ως Δ.Σ. της ΕΑΚ αισθανόμαστε περήφανοι για την επιτυχία αυτή και δικαίωση για την απόφαση στήριξης που πάρθηκε πριν από επτά χρόνια σε αυτή την προσπάθεια.

Συγχαρητήρια στον Βόρι Καραγιάννη και σε όλα τα παιδιά της ομάδας μας! Ευχόμαστε περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον!

Έχασε έδαφος η Γιουνάιτεντ με… μοιραίο Μαγκουάιρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκη «χρυσάφι» για τον Παναθηναϊκό επί του Ερυθρού Αστέρα

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Ανανεώνει για μια ακόμη σεζόν τον Μαγκουάιρ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι κατέγραψε την πρώτη της νίκη η Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το πήρε... πάνω του ο ΜακΤόμινεϊ και καθάρισε για τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με νίκη για την ΑΕΚ άνοιξε η αυλαία της 2ης φάσης για το πρωτάθλημα

Κύπρος

|

Category image

Μαρκόφσκι: «Βάλαμε στόχους, να παίρνουμε βαθμούς»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Σατσιάς: «Πιστεύω πως μπορεί να είχαμε δύο πέναλτι, όχι ένα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ένταση στο φινάλε - «Βράζουν» για πέναλτι που δεν δόθηκε στην Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανηγύρισε την πρώτη της νίκη η Ένωση και σόκαρε την Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόλαβε το… λεωφορείο για Λεμεσό ο Μασούρας – Ποιοι έμειναν εκτός αποστολής

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απόλυτα έτοιμος ο Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με… εμπόδια αλλά κατοστάρι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Θα το ξαναπώ, το κύριο μέλημα μας είναι η δική μας απόδοση»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

