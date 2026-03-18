Πρώτη κλήση για Ανδρέου, Νεοφύτου και Γεωργίου!

Την πρώτη τους κλήση στην Εθνική Ανδρών πήραν τρεις ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Παναγιώτη Ανδρέου και Άγγελο Νεοφύτου της Ομόνοιας Λευκωσίας και τον Σταύρο Γεωργίου της Ομόνοιας Αραδίππου.

Επιστροφή στην Εθνική Ανδρών για τον Ανδρέα Παρασκευά της ΑΕΚ Λάρνακας μετά από πέντε περίπου χρόνια αφού είχε κληθεί ξανά το Μάιο του 2021.

Η Εθνική Ανδρών θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία την Πέμπτη 26 Μαρτίου και τη Μολδαβία τη Δευτέρα 30 Μαρτίου. Και οι δύο αγώνες θα γίνουν στο ΓΣΠ και θα αρχίσουν στις 19:00.

Στην κλήση βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

ΑΕΚ Λάρνακας: Αντρέας Παρασκευάς, Χαράλαμπος Κυριάκου

ΑΕΛ Λεμεσού: Παναγιώτης Κυριάκου

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Ευαγόρας Αντωνίου, Νικόλας Κούτσακος

Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλή, Άντερσον Κορρέια, Γρηγόρης Κάστανος, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ομόνοια Αραδίππου: Σταύρος Γεωργίου

Ομόνοια Λευκωσίας: Άγγελος Νεοφύτου, Ευάγγελος Ανδρέου, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Παναγιώτης Ανδρέου

Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

Παναιτωλικός: Γιάννης Σατσιάς, Χρίστος Σιέλης

Hapoel Tel Aviv: Λοΐζος Λοΐζου

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Widzew Łodz: Στέλιος Ανδρέου

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 17:00 στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο.

Η προπόνηση θα είναι ανοικτή για τα ΜΜΕ στα αρχικά της στάδια.