Ενισχύει τη θέση της η Ομόνοια Αραδίππου!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η πρωτοπόρος του ομίλου, απέναντι στην ομάδα που πήρε μόλις έναν βαθμό στην κανονική περίοδο, έχει την ευκαιρία να ξεφύγει ακόμη περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη και να ενισχύσει τη θέση της για παραμονή.
Άλλο ένα βήμα προς εκπλήρωση του στόχου της παραμονής καλείται να κάνει απόψε (19:00) η Ομόνοια Αραδίππου, φιλοξενώντας στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την ουραγό Ένωση, στην αναμέτρηση με την οποία ανοίγει η αυλαία της β' φάσης του β' γκρουπ, όπου θα κριθεί η υπόθεση-διαβάθμιση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή, 20 Μαρτίου
19:00 Ομόνοια Αρ. - Ένωση
Σάββατο, 21 Μαρτίου
17:00 Ανόρθωση - Ακρίτας
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός
Κυριακή, 22 Μαρτίου
16:00 ΑΕΛ – Εθνικός
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Oμόνοια Αρ.10-4-1223-3134
2. ΑΕΛ10-3-1331-3833
3. Ανόρθωση7-11-823-3332
4. Ολυμπιακός6-10-1022-3528
5. Ακρίτας7-5-1423-4826
6. Ε.Ν. Ύψωνα7-4-1422-3625
7. Εθνικός Άχνας7-2-1625-4223
8. Ένωση0-1-245-631