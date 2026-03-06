ΑΠΟΕΛ: Κάλεσμα στον κόσμο για «οικονομική και αγωνιστική ενίσχυση!»

Μήνυμα στον κόσμο του απευθύνει με ανακοίνωσή του ο ΑΠΟΕΛ ενόψει των αγώνων των πλέι οφ. Συγκεκριμένα, οι ιθύνοντες των γαλαζοκιτρίνων καλούν τους φιλάθλους να προμηθευτούν τα πακέτα εισιτηρίων για τη β' φάση.

Αναλυτικά: «Η πρώτη ενέργεια που στοχεύει σε οικονομική αλλά κυρίως αγωνιστική ενίσχυση του ΑΠΟΕΛ έχει ήδη ξεκινήσει. Καλούμε τον κόσμο να αποκτήσει πακέτο εισιτηρίων Playoffs και να ενισχύσει την ομάδα στην προσπάθεια της, για τους πιο κρίσιμους αγώνες της χρονιάς. Η περίοδος πώλησης των πακέτων ολοκληρώνεται με την έναρξη της προπώλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα των Playoffs. Η ομάδα, μας χρειάζεται και είναι η ώρα για να σταθούμε δίπλα της.

«ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ, ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!»