H πρώτη ενδεκάδα του Μαρτίνεθ

Ο υπηρεσιακός προπονητής της ΑΕΚ, Κάρλες Μαρτίνεθ παρατάσει τους ακόλουθους έντεκα ποδοσφαιριστές κόντρα στον Ακρίτα (19:00, «Αρένα»), για την 25η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan:

Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Λέδες, Γκαρσία, Πονς, Ροντέν, Μιραμόν, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.

Από την πλευρά του ο Μάριος Νικολάου επέλεξε τους Περντρέου, Μίλερ, Ανάνγκ, Άντονι, Θ. Ιωάννου, Καρλίτος, Κ. Αντωνίου, Αθανασίου, Μπάρι, Μανού, Χατζηβασίλης.