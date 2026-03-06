ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H πρώτη ενδεκάδα του Μαρτίνεθ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

H πρώτη ενδεκάδα του Μαρτίνεθ

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ.

Ο υπηρεσιακός προπονητής της ΑΕΚ, Κάρλες Μαρτίνεθ παρατάσει τους ακόλουθους έντεκα ποδοσφαιριστές κόντρα στον Ακρίτα (19:00, «Αρένα»), για την 25η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan:

Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Λέδες, Γκαρσία, Πονς, Ροντέν, Μιραμόν, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.

Από την πλευρά του ο Μάριος Νικολάου επέλεξε τους Περντρέου, Μίλερ, Ανάνγκ, Άντονι, Θ. Ιωάννου, Καρλίτος, Κ. Αντωνίου, Αθανασίου, Μπάρι, Μανού, Χατζηβασίλης.

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟ: Γύρος του θριάμβου στην «ΑΕΚ Αρένα»

Φούτσαλ

|

Category image

Η τοποθέτηση από την ΑΕΚ για τις κινήσεις για προπονητή

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Ακρίτας 1-0

ΑΕΚ

|

Category image

Αταμάν: «Έχω γίνει χορηγός της Ευρωλίγκας με τόσα πρόστιμα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

H πρώτη ενδεκάδα του Μαρτίνεθ

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Κάλεσμα στον κόσμο για «οικονομική και αγωνιστική ενίσχυση!»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Επαγγελματικό συμβόλαιο για τον 16χρονο Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ

Ελλάδα

|

Category image

Έβδομος ο Χριστοδουλίδης στο GRAND PRIX της Αυστρίας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συνελήφθη να οδηγεί σε κατάσταση μέθης ο Ντίλον Μπρουκς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Απόλλων: «Ανικανότητα και επιτηδευμένη αδιαφορία των διαιτητών»

Φούτσαλ

|

Category image

Αργεί ακόμη το… ταμείο

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα δίνει το «δαχτυλίδι» της διαδοχής στον Μαρέσκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Το παλεύει για το ντέρμπι ο Μόρις

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρόστιμο 15.000 ευρώ στην Ρεάλ Μαδρίτης για ναζιστικό χαιρετισμό οπαδού της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής μας ενόψει Ρουμανίας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη