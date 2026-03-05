Σήκωσε το πρώτο κύπελλο στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ με «καρέ» Στυλιανού!

Έγραψε ιστορία με δραματικό τρόπο η ΑΕΚ, κατακτώντας το πρώτο της τρόπαιο στο Φούτσαλ χάρη σε γκολ δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης!

Μετά από έναν εξαιρετικό τελικό κυπέλλου γεμάτο σασπένς και ανατροπές στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία», οι κιτρινοπράσινοι επικράτησαν με 5-4 του Απόλλωνα, με τον Στυλιανού να ευστοχεί σε δεκάμετρο πέναλτι στην εκπνοή του έξτρα χρόνου, σκοράροντας έτσι «καρέ» τερμάτων μετά το χατ-τρικ του στην κανονική διάρκεια!

Η κανονική διάρκεια του τελικού έληξε 3-3, με τον Απόλλωνα να προηγείται δύο φορές (Ανδρέου 9΄, Χρίστου 15΄) και με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει αμφότερες με τον Στυλιανού (11΄, 24΄), ο οποίος έφτασε στο τρίτο του γκολ στο 31΄ βάζοντας μπροστά στο σκορ τους Λαρνακείς (3-2). Ο Ταουφίκ με γκολ τρία λεπτά πριν από το τέλος (37΄) ισοφάρισε σε 3-3 για τους γαλάζιους, που οδήγησαν τον τελικό στην παράταση. Εκεί, ο Ανδρέου έδωσε προβάδισμα στον Απόλλωνα με γκολ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους του έξτρα χρόνου (45΄) ενώ οι κιτρινοπράσινοι ισοφάρισαν στο πρώτο λεπτό του β΄ μέρους της παράτασης με γκολ του Ιακώβου (46΄), πριν ολοκληρώσουν τη δεύτερη ανατροπή τους 2" πριν το τέλος.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ, στον δρόμο προς την πρώτη της κούπα, απέκλεισε την Ομόνοια στα προημιτελικά με 3-0 και την Αθηένου στα ημιτελικά με 5-0, ενώ ο Απόλλωνας, που ξεκίνησε από την πρώτη φάση, απέκλεισε κατά σειρά την Ένωση Νέων Λατσιών (7-1) στην πρώτη φάση, την Αραράτ (4-1) στα προημιτελικά και στα ημιτελικά τον ΑΠΟΕΛ στα πέναλτι (4-3, 2-2 κ.δ., 4-4 παρ.)

Οι δύο ομάδες επικεντρώνονται πλέον στις υποχρεώσεις τους στη β΄ φάση του πρωταθλήματος, με την κυπελλούχο ΑΕΚ (τερμάτισε 4η) να αντιμετωπίζει τον Αραράτ και τον Απόλλωνα (τερμάτισε 6ος) να τα λέει με τον ΑΠΟΕΛ.