Φούτσαλ: ΑΕΚ και Απόλλωνας στον τελικό του κυπέλλου – Πρόκριση… θρίλερ για τους κυανόλευκους

Φούτσαλ: ΑΕΚ και Απόλλωνας στον τελικό του κυπέλλου – Πρόκριση… θρίλερ για τους κυανόλευκους

Τεράστιο το ενδιαφέρον στη Λεμεσό

Τσέκαραν εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλλου στο φούτσαλ ΑΕΚ και Απόλλωνας, ο οποίος θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 5 Μαρτίου.

Η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε εύκολα με 5-0 επί της Αθηαίνου FC, όμως τα… σπουδαία καταγράφηκαν στη Λεμεσό.

Στο άλλο λοιπόν παιχνίδι της βραδιάς ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας συνέθεσαν ένα αμφίρροπο και ενδιαφέρον ζευγάρι το οποίο έλυσε τις… διαφορές του στην διαδικασία των πέναλτι αφού η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε στο 2-2 και η παράταση στο 4-4.

Εν τέλει η ομάδα της Λεμεσού πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό (4-3 στα πέναλτι). Μάλιστα, πρόκειται για ιστορική πρόκριση αφού είναι η πρώτη παρουσία σε τελικό.

Μάλιστα να σημειωθεί πως στο 4-4 οι φίλοι των κυανόλευκων έριξαν αντικείμενα και τόσο οι ρεφ όσο και ο ΑΠΟΕΛ οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια και έτσι προέκυψε διακοπή μερικών λεπτών.

