Ιστορική αλλαγή στην Championship για την σεζόν 2026/27

Μεγάλη ημέρα η σημερινή (05/03) για την Championship, καθώς όπως έγινε γνωστό τα play-offs ανόδου θα αλλάξουν μορφή από την επόμενη κιόλας σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχουσες ομάδες στο κυνήγι μιας θέσης στην Premier League θα αυξηθούν από τέσσερις σε έξι. Οι θέσεις 3 έως 8 θα δίνουν πλέον τη δυνατότητα συμμετοχής στο μίνι τουρνουά, βάζοντας περισσότερες ομάδες στο… κόλπο στην τελική ευθεία της χρονιάς.

Με το νέο format, οι δύο πρώτες της βαθμολογίας θα ανεβαίνουν «αυτόματα» στη «μεγάλη κατηγορία», όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η τρίτη και η τέταρτη θα προκρίνονται απευθείας στα ημιτελικά, ενώ τα υπόλοιπα ζευγάρια θα είναι 5ος-8ος και 6ος-7ος, σε μονά ματς στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε ψηλότερα στη regular season.

Οι δύο νικητές των ζευγαριών θα προκρίνονται στα ημιτελικά, όπως ισχύει και τώρα, με διπλά παιχνίδια και τη ρεβάνς στο γήπεδο του 3ου και του 4ου, πριν ακολουθήσει ο καθιερωμένος μονός τελικός στο «Γουέμπλεϊ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπάρχουσα μορφή της Championship υφίσταται από την περίοδο 1989/90.