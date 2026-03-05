ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε αποχώρηση από το τεχνικό επιτελείο ο Άρης

Ανακοίνωση από τους πράσινους

Ανακοίνωσε εξέδωσε το γραφείο Τύπου του Άρη μέσω της οποίας ενημερώνει για την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον προπονητή φυσικής κατάστασης Μικέλ Γκιγιέν. Παράλληλα, ενημερώνει πως καθήκοντα στο εν λόγω πόστο αναλαμβάνει ο Ζεσούς Ντοράδο Μουνιόθ.

Αναλυτικά: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή φυσικής κατάστασης, Μικέλ Γκιγιέν.

Ο Ισπανός γυμναστής υπέβαλε την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους και αυτή έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση της ομάδας μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη θητεία του Μικέλ στον Άρη, καθώς είχε διατελέσει προπονητής φυσικής κατάστασης και τη σεζόν 2021–22, ενώ επέστρεψε στην ομάδα μας με την ολοκλήρωση της περυσινής αγωνιστικής περιόδου.

Η οικογένεια του Άρη ευχαριστεί τον Μικέλ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του.

Καθήκοντα προπονητή φυσικής κατάστασης στην ομάδα μας αναλαμβάνει πλέον ο μέχρι πρότινος βοηθός του, Χεσούς Ντοράδο Μουνιόθ».

