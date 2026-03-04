ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όρθιος στη δυσκολότερη έδρα και αυτό λέει πολλά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ήταν το 10ο παιχνίδι πρωταθλήματος που δεν χάνει

Ήταν ίσως η πιο δύσκολη εξόρμηση που είχε ώς τώρα ο Απόλλωνας αυτή στο ΓΣΠ για να παίξει με την Ομόνοια. Και έδειξε πως είναι ικανός για να διεκδικήσει το τρόπαιο του πρωταθλητή, με το αποτύπωμα του Ερνάν Λοσάδα στην τεράστια αλλαγή να βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο.

Βγάζει αυτοπεποίθηση, οι παίκτες ξέρουν τον ρόλο τους και δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ήταν το 10ο παιχνίδι πρωταθλήματος που δεν χάνει, ενώ μετρά και δύο προκρίσεις στο κύπελλο με τον Αργεντινό τεχνικό στον πάγκο. Μπήκε ναι μεν τέλος στο νικηφόρο σερί εννιά αγώνων, όμως στάθηκε όρθιος στη δυσκολότερη έδρα. Και αυτό το λένε τα νούμερα αφού η Ομόνοια στο πρωτάθλημα δεν έχασε ποτέ στο ΓΣΠ, μετρώντας πριν το ματς της Δευτέρας, εννιά νίκες και δύο ισοπαλίες. Και αυτό λέει πολλά για το τι μπορεί να πετύχει φέτος ο Απόλλωνας.

Δεν έκανε την εμφάνιση που να «μαγεύει», εντούτοις όμως στάθηκε αρκετά καλά και αν κρατούσε τουλάχιστον ώς το ημίχρονο το προβάδισμα που πήρε με την γκολάρα του Γκάρι Ροντρίγκες, ίσως να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Με τα «αν» όμως και τα «ίσως» δεν μπορείς να πορεύεσαι. Η ουσία για τον Απόλλωνα είναι πως δεν έχασε και κρατήθηκε στο κόλπο του τίτλου. Και όντας στη 2η θέση, έχει τον πρώτο λόγο και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια μέσω του πρωταθλήματος αφού να σημειωθεί πως είναι και στην τετράδα του κυπέλλου.

Η συνέχεια είναι δύσκολη αφού την Κυριακή θα παίξει με την ΑΕΛ (16:00) ως γηπεδούχος ενώ θα κλείσει την 26η αγωνιστική με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Δύο αναμετρήσεις που συνοδεύονται από ιδιαιτερότητες αλλά ο στόχος είναι ο ίδιος. Η νίκη, ώστε να πάει στα πλέι οφ με την καλύτερη δυναμική και εκεί να παίξει τα ρέστα του. Το θετικό για τον Λοσάδα είναι πως δεν προέκυψαν τραυματισμοί. Από την άλλη όμως συμπλήρωσαν κάρτες οι Μπράντον Τόμας και Γκάρι Ροντρίγκες. Αγώνα δρόμου για να προλάβει θα κάνει ο Ντουοντού που θα κρίνει και σε μεγάλο βαθμό την απόφαση του Λοσάδα για τους τιμωρημένους.

