Έσωσε την παρτίδα ο Ζήνωνος

Μόλις ένας κύπριος σκόρερ στην αγωνιστική που μας πέρασε

Μόλις ένας συμπατριώτης μας κατάφερε να βρεί δίχτυα στην 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο λόγος για τον Νέαρχο Ζήνωνος για λογαριασμό του Ακρίτα Χλώρακας, στον οποίο αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τον Απόλλωνα, καθώς άνοιξε το σκορ στην ήττα της ομάδας του από την ΕΝΥ Ύψωνα με 1-3.

Το γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τις ομάδες της χώρας μας αφού χρόνο με το χρόνο βλέπουμε να χάνεται το κυπριακό στοιχείο στα ρόστερ ακόμα και μικρότερων ομάδων.

Αντρέας Πολυκάρπου

