Με τέτοιο σερί και εικόνα που πείθει, έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται...

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Τα χαμόγελα συνεχίζονται στον Απόλλωνα και η ικανοποίηση όλο και μεγαλώνει...

Η επικράτηση επί του Εθνικού Άχνας ήρθε με στενό σκορ για τον Απόλλωνα. Πέτυχε μόλις ένα γκολ, σε μία ωραία παράσταση που έδωσε στην έδρα του.

Η 9η σερί νίκη, έφερε νέα χαμόγελα στο κυανόλευκο στρατόπεδο και τα οποία όλοι θέλουν να συνεχιστούν σε όλα τα μέτωπα. Άλλωστε είναι και στην τετράδα του κυπέλλου. Επιπρόσθετα άνοιξε τη διαφορά στο +5 από την 4η θέση, στη μάχη για το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος.

Όμως η ικανοποίηση που υπάρχει δεν αφορά μονάχα τις νίκες. Με τον Εθνικό έκανε πολύ καλή εμφάνιση και ο 17 τελικές το μαρτυρούν. Ήταν απόλυτα κυρίαρχος και δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου. Με αγωνιστική προσήλωση που δείχνει πως έχουν αλλάξει πολλά με τον Ερνάν Λοσάδα. Μπορεί ο αντίπαλος να είναι στα χαμηλά, όμως ήταν ανεβασμένος και ο Απόλλωνας δεν τον άφησε σε καμία στιγμή να διεκδικήσει.

Mε τέτοιο σερί και εικόνα που πείθει, έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται ακόμη και την κούπα. Αυτό θα φανεί στην επόμενη του αποστολή που είναι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ. Εφόσον κάνει διπλό, τότε θα ανοίξει για τα καλά η όρεξη.

